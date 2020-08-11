شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفتك الفشل الكلوى بمدمني المسكنات؟.. حلقة جديدة من برنامج وليد كلينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الحلقة الرابعة من برنامج وليد كلينك الذى يذاع علي تليفزيون الخليج 365 خطورة المسكنات علي الصحة العامة للانسان وتسببها في حالات الفشل الكلوى.

وتوضح الحلقة الرابعة الألية التي يسببها تناول المسكنات في حدوث حالات الفشل الكلوى حيث تعمل الأقراص المسكنة علي تحفيز إفراز مادة "البروستاجلاندين" والتى تعمل في الأساس علي تسكين الألم وتساعد على اتساع شرايين الكلى لتسهل تدفق الدم إليها وبالتالي تحسين حالتها ومع تناول المسكنات يقل إفرازها في الكلى وبالتالي تتسبب في تقليل كفاءتها الوظيفية المسئولة عن التخلص من السموم الموجودة في الجسم فتترسب على أنسجة الكلى وتؤدي لتعرضها للالتهاب ومن هنا يحدث الفشل الكلوى .

وتشير الحلقة إلي أن العديد من الدراسات اثبتت ان 2000 جرعة مسكن قادرة علي حدوث الفشل الكلوى للشخص الذي يقوم بتناول المسكنات بكثرة كما اكد البعض الآخر من الدراسات ان 15 % من حالات الفشل الكلوي ورائها تناول المسكنات.

وتوضح الحلقة الرابعة من برنامج وليد كلينك أن تناول المسكنات بشكل يومي لا يؤدي فقط إلى الفشل الكبدي أو الكلوي، لكنة يتسبب في مضاعفات صحبة اخرى مثل ارتفاع ضغط الدم، والإجهاض، وضعف السمع، واضطرابات الجهاز الهضمي.

Advertisements

وتتمثل اعراض الاصابة بالفشل الكلوى في ارتفاع درجة حرارة الجسم وزيادة عدد مرات التبول وحرقان عند البول وألم في الجانب وتغيير في لون البول.

وتوضح الحلقة الحالات الاضطرارية في تناول المسكنات في ظل توجيهات الطبيب كما تنصح بضرورة تناول المسكنات الآمنة على الكلى كالتي تحتوي على مادة الباراسيتامول في الحالات الصرورية مع تناول كميات كبيرة من الماء لتقليل تأثيره على الكلى وتسهيل تدفق الدم إليها

ويزداد المرض خاصة في متوسطي العمر، خاصة بين النساء، لأن هذه تتناول كميات كبيرة من المسكنات، خاصة إذا كن يعانين من قلق نفسي أو صداع أو آلام روماتيزمية، ويكثر بين المرضى حدوث القرحة الحمضية وفقر الدم.