تحدّ جديد مع تداعيات كورونا.. مليارات الأقنعة المتلفة شهريا تنذر بكارثة بيئية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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وفي تقرير علمي حذرت صحيفة العلوم والتكنولوجيا الأميركية من أزمة تلك النفايات الضارة التي قد تسبب تغيرا بيئيا على مدى سنوات طويلة.

وأفادت الصحيفة بأن العالم يستهلك أكثر من 194 مليار كمامة وقفازا شهريا بسبب كورونا، مشيرة إلى أن تلك الأقنعة أو القفازات البلاستيكية تُستهلك لمرة واحدة لتصبح نفايات ضارة.

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معظم هذه النفايات غالباً ما تنتهي في البحار والمحيطات لتترك أثرا واضحا على النظام البيئي لعقود قادمة.

وحذر نشطاء بيئيون فرنسيون من زيادة عدد الأقنعة المتلفة في البحار والمحيطات، حيث لا يمكن إعادة تدويرها بسبب ما قد تفرزه من أبخرة سامة ستضر المناخ.

فما الحل إذن؟

ينصح نشطاء البيئة بأهمية استخدام الأقنعة التي يمكن إعادة استخدامها، لتقليل نفايات الأقنعة والقفازات البلاستيكية.

ومن هنا تبرز أهمية استخدام الأقنعة والقفازات القماشية التي يمكن استخدامها وغسلها وتطهيرها لعدة مرات، وبالتالي وقاية البيئة من أزمة قد تساوي في حجمها أزمة كورونا.