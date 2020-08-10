شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تجارب المرحلة الثالثة للقاح كانزينو الصينى لعلاج فيروس كورونا بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، إن المملكة العربية السعودية ستبدأ قريبًا تجارب سريرية للمرحلة الثالثة من لقاح كانزينو الصينى لفيروس كورونا COVID-19 على حوالي 5000 شخص، والذي طورته شركة كانزينو بيولوجيكس CanSino Biologics الصينية، وذلك وفقا لما ذكره موقع وزارة الصحة السعودية.

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن المملكة العربية السعودية، تخطط لاختبار اللقاح مع دواء وهمي على 5000 متطوع، وتحضر حاليًا لتجارب في مدن الرياض، والدمام، ومكة، ولكن لم تتم الموافقة على لقاح فيروس كورونا COVID-19 للاستخدام التجاري.

في الشهر الماضي، قال الشريك المؤسس لشركة كانزينو CanSino إن الشركة تجري محادثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي والمملكة العربية السعودية، لإطلاق تجربة المرحلة الثالثة للقاح المرشح، Ad5-nCOV.

Advertisements

يستخدم اللقاح فيروسات البرد غير المؤذية المعروفة باسم الفيروس الغدي، من النوع 5 (Ad5) ، لنقل المادة الوراثية من فيروس كورونا التاجى إلى الجسم.

قال الباحثون الشهر الماضي، إن لقاح كانزينو CanSino ، الذي تم تطويره بالاشتراك مع وحدة الأبحاث العسكرية الصينية، يبدو آمنًا ويؤدي إلى استجابة مناعية في معظم المرضى.

أصبح مرشح كانزينو CanSino هو الأول في الصين الذي ينتقل إلى التجارب البشرية في مارس، ولكن تمت الموافقة بالفعل على لقاحات أخرى محتملة طورتها سينوفاك Sinovac Biotech ووحدة من مجموعة الأدوية الوطنية الصينية (Sinopharm) لتجارب المرحلة الثالثة في الخارج.