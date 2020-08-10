شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين الحجر الصحى والعزل الخاص بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد منع انتشار الفيروس المسبب لـ COVID-19 عاملاً رئيسيًا لإبطاء الوباء، إلا أنه يجب على الأشخاص الذين ظهرت عليهم الأعراض أو الذين اشتبهوا في تعرضهم للفيروس أو عرفوه ، ممارسة الحجر الصحي أو العزلة الذاتية. لكن ماذا تعني المصطلحات ، وماذا يجب أن تفعل؟

يوضح الدكتور كلايتون تي كاول ، اختصاصي أمراض الرئة ورئيس قسم الطب الوقائي والمهني والطب الجوي في Mayo Clinic ، أن المصطلحات مختلفة ، ويجب أن يعرف الأشخاص أيهما أفضل خيار لحالتهم.

"تشير مصطلحات" الحجر الصحي "و" العزلة "إلى حالة فصل الشخص المصاب بالمرض عن الآخرين، لكن المصطلحات مختلفة، حيث يتم استخدام الحجر الصحي لشخص ليس لديه أعراض ، ويتم استخدام العزل عندما يتم التأكد من إصابة شخص ما بالمرض، وعادة ما يكون العزل أكثر حدة من الحجر الصحي."



ما هو الحجر الصحي ما هو الحجر الصحي يقول الدكتور كاول: "الحجر الصحي هو عندما نأخذ شخصًا بدون أعراض تمامًا ونبعده عن أي شخص آخر في حالة تعرضه للإصابة بالمرض". "عادة ، هناك سبب ما وراء قيامنا بذلك، بعبارة أخرى ، إذا سافر الشخص إلى منطقة بها معدل انتشار مرتفع للغاية لمرض أو حالة."

كما أن الحجر الصحي مناسب أيضًا لشخص كان بالقرب من شخص معروف بالتعرض.

توضح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه يجب على الأشخاص البقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا من وقت التعرض إذا كانوا قد سافروا إلى مناطق جغرافية يوجد بها عدد كبير من حالات COVID-19.

أثناء وجوده في الحجر الصحي ، يقترح أن يتخذ الأشخاص إجراءات تشمل:

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ابق على مسافة 6 أقدام على الأقل من الأشخاص الآخرين في المنزل.

إذا أمكن ، ابق في غرفة منفصلة.

اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فاستخدم مطهرًا لليدين أو مناديل مطهرة.

اغسل الأسطح بانتظام في المنزل.

تجنب لمس وجهك.

راقب يوميًا أعراض مثل الحمى والسعال وضيق التنفس.

إذا ظهرت الأعراض ، فاتصل بالمستشفى المحلي لمعرفة ما إذا كان يجب اختبارك من أجل COVID-19.



ما هو العزل ما هو العزل

العزل هي عندما نأخذ شخصًا إيجابيًا للمرض ونبعده عن أي شخص آخر، فمثلا إذا كنت في عزلة وكنت في المنزل ، فأنت تريد أن تكون معزولًا عن أفراد عائلتك قدر الإمكان. إذا كنت لديك إمكانية الوصول حتى إلى قناع جراحي أساسي ، يجب أن تستخدم هذا النوع من معدات الحماية الشخصية. "

يقول الدكتور كاول: "في بعض الأحيان ، قد لا يكون لديك غرفة أخرى لوضعهم فيها ، ولكن إذا أمكن ، ابق خارج الحلقة التي يبلغ ارتفاعها 6 أقدام". "لا تتنفس في وجههم بشكل صحيح، إذا كان شريكًا أو زوجًا ، فلا ينبغي أن يناموا معًا في نفس السرير خلال فترة العزلة حتى انتهاء تلك الفترة.

تذكر أن الفيروس ينتشر عن طريق القطرات ، لذا إذا غسلت يديك قبل الدخول وبعد الخروج ، فمن المحتمل أن يقلل ذلك من معظم فرصة انتشار الفيروس على الإطلاق.

أثناء العزلة ، يقترح أن يتخذ الأشخاص إجراءات تشمل: