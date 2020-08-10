نصائح للتخلص من رائحة الفم الكريهة تحت قناع الوجه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أهمية ارتداء قناع الوجه الذى يسهل لك وللآخرين أن تكون في أمان أثناء خروجك من منزلك، إلا أنه قد يسبب رائحة الفم الكريهة أو مشاكل في التنفس.في الأوقات الوبائية الحالية ، هناك شيء واحد لا يسعنا تفويته وهو الخروج بارتداء قناع للوجه، وبالتالي ، بسبب وضع القناع دائمًا ، غالبًا ما نتعرض لرائحة الفم الكريهة.



ما الذي يسبب رائحة الفم الكريهة ؟ ما الذي يسبب رائحة الفم الكريهة ؟ وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" فإن رائحة الفم الكريهة هي نتيجة انخفاض إنتاج اللعاب وسوء نظافة الأسنان وجفاف الفم واستهلاك الوجبات الغذائية الغنية بالسكر والأطعمة عالية الحموضة.

وفي كل حالة من الحالات المذكورة أعلاه ، يتم توليد الجراثيم المسببة للأمراض بمعدل ينذر بالخطر ، مما يؤدي إلى رائحة كريهة داخل الفم، وخلال النهار ، نميل إلى غسل الكائنات الحية الدقيقة الضارة في فمنا في كل مرة نشرب أو نستهلك شيئًا أو بعد تنظيف أسناننا، لكننا نفشل في فعل الشيء نفسه عندما ننام، وبالتالي تميل البكتيريا الموجودة في فمنا إلى التسبب فى رائحة الفم الكريهة فى الصباح.



نصائح للتخلص من رائحة الفم الكريهة نصائح للتخلص من رائحة الفم الكريهة Advertisements

فيما يلي بعض النصائح التي ستساعدك في مكافحة رائحة الفم الكريهة وكذلك تسهل الحفاظ على صحة الفم بانتظام:





1. حافظ على رطوبة جسمك: استفد إلى أقصى حد من مرحلة الإغلاق من خلال التأكد من شرب كمية كافية من الماء حوالي 6 إلى 8 أكواب من الزجاج يوميًا للتخلص من جفاف الفم، وإذا كنت تتناول أدوية تسبب لك جفاف الفم ، فيمكنك دائمًا استشارة طبيب الأسنان الذي يمكنه التوصية ببدائل اللعاب التي لا تستلزم وصفة طبية.





2. تخلص من السكر المفرط أو الأطعمة عالية الحموضة من نظامك الغذائي:في حين أن العمل من المنزل يبدو أنه الوضع الطبيعي الجديد في الأوقات الحالية ؛ يميل معظمنا إلى تناول الطعام بشراهة، ويمكن أن يسبب شرب الشاي أو القهوة أو العصائر التي تحتوي على نسبة عالية من السكر إلى تآكل مينا الأسنان ويمكن أن يسهم في التنفس الكريهة، وذلك لأن الجراثيم الموجودة في فمك تتغذى من الأطعمة عالية السكر أو الحمضية ، تاركة وراءها رائحة قوية، لذا فأن إزالة هذه المواد من نظامك الغذائي اليومي أو تنظيف أسنانك بعد تناولها قد يسهل بشكل كبير.





3. الإقلاع عن التدخين ومنتجات التبغ: تميل منتجات التبغ إلى تفاقم صحتك بعدة طرق ، وقد يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل السرطان وتلف اللثة وتلون المينا والمساهمة في رائحة الفم الكريهة، وقد تكون مرحلة العزل هذه وقتًا استثنائيًا للتخلص من عادة التدخين.