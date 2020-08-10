شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى السكر احذروا الإجهاد.. 4 نصائح للحفاظ على الهدوء والراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإجهاد يؤدى إلى الإصابه بالعديد من المشاكل الصحية من بينها ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويحذر الخبراء من أن زيادة مستويات التوتر والقلق بسبب جائحة فيروس كورونا يمكن أن تؤثر سلبًا على التحكم في سكر الدم ، ويمكن استخدام النصائح التالية للحد من التوتر وتجنب مضاعفات مرض السكري وفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS الهندية.

الإجهاد المزمن يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحه بالنسبة لمرضى السكري ، يمكن أن يكون الإجهاد أكثر ضررًا لأنه يمنع الجسم من إطلاق الأنسولين ، وهو هرمون ينظم مستويات السكر في الدم يمكن أن يجعل الإجهاد المزمن مرضى السكر أكثر عرضة لأمراض الجهاز التنفسي فيروس ، حيث أظهرت الأبحاث أن الأشخاص المصابين بداء السكري والحالات المزمنة الأخرى معرضون بشدة لخطر الإصابة بأمراض شديدة وحتى الموت بسبب COVID-19

من المؤكد أن المخاوف بشأن الفيروس التاجي ، والإغلاق والاضطراب العام للحياة ، والأنظمة المقيدة ، وما إلى ذلك ، قد زادت بالتأكيد من مستويات التوتر لدى الجميع، والاجهاد يؤدى إلى تراكم السكر في مجرى الدم ، مما قد يكون له آثار صحية خطيرة.

طرق للحد من التوتر وإدارة مستويات السكر في الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى مجموعة من الأعراض ، بدءًا من الإرهاق إلى أمراض القلب، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي وتبني عادات صحية أخرى في السيطرة على نسبة السكر في الدم ومنع المضاعفات الناجمة عن مرض السكري ،فيما يلي 4 أشياء بسيطة يمكن لمرضى السكر القيام بها لمكافحة الإجهاد وإدارة مستويات السكر في الدم:

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التمرين: تساعد التمارين الرياضية على تقليل التوتر وتوفر العديد من الفوائد الصحية. أظهرت الأبحاث أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تقلل من مستويات التوتر بشكل عام ، وتزيد من استقرار الحالة المزاجية ، وتحسن النوم واحترام الذات. وفقًا لجمعية القلق والاكتئاب الأمريكية ، فإن ممارسة التمارين الهوائية لمدة خمس دقائق فقط يمكن أن تحفز التأثيرات المضادة للقلق. يمكن أن يكون التمرين من أي نوع مفيدًا لك.

خذ وقتًا للاسترخاء: تدرب على الاسترخاء في نشاط العقل والجسد مثل اليوجا أو التأمل أو تمارين التنفس العميق أو التاي تشي لمكافحة التوتر وتحسين الصحة العقلية والحفاظ عليها.

اتباع نظام غذائي متوازن: يمكن لنظام غذائي صحي ومتوازن أن يساعد في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم ، وحتى عكس مرض السكري ، كما يقول الخبراء، ركز أكثر على الفواكه والخضروات الطازجة الملونة والحبوب الغنية بالألياف المصنوعة من الحبوب الكاملة ومصادر البروتين عالية الجودة "البيض والفاصوليا ومنتجات الألبان قليلة الدسم") والأسماك والدهون الصحية من المكسرات وزيت الزيتون وبذور الكتان ، ويمكن لنظام غذائي صحي غني بالكربوهيدرات المعقدة والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات أن يساعد في خفض مستويات التوتر عن طريق حث الدماغ على زيادة إنتاج السيروتونين واستقرار ضغط الدم.

قم بتضمين الأعشاب والتوابل في نظامك الغذائي: بعض الأعشاب والتوابل مثل الريحان ، الزنجبيل ، الكركم ، الثوم لا تساعد فقط في محاربة التوتر والقلق ولكن يمكن أن تفيد أيضًا إدارة مرض السكري.