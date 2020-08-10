استطلاع: ثلث الأمريكيين يرفضون لقاح كورونا حتى لو "مجاناً"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتزم أكثر من ثلث الأمريكيين رفض الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي يجتاح العالم، حتى لو كان التطعيم مجانياً، حسب استطلاع للرأي.

وأظهر استطلاع جديد لمؤسسة "جالوب"، أن أكثر من ثلث الأمريكيين قالوا إنهم لن يحصلوا على لقاح "كوفيد-19" في الوقت الراهن، حتى لو كان مجانيًا، وتمت الموافقة عليه من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير.

وأشار الاستطلاع إلى أن الانتماء الحزبي السياسي يعد أكبر أسباب الاختلاف، حيث قال 81% من الديمقراطيين إنهم سيحصلون على لقاح، بينما قال أقل من نصف الجمهوريين 47% إنهم سيحصلون على اللقاح.

ولفت إلى أن الأمريكيين البيض أكثر ميلاً من ذوي البشرة السمراء للقول إنهم سيحصلون على لقاح إذا كان متاحًا، بنسبة 76% إلى 59%.

وهذا على الرغم من حقيقة أن "بعض الأقليات العرقية والإثنية تتأثر بشكل غير متناسب بفيروس (كوفيد-16)، كما يقول مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي".

وفي بداية انتشار الجائحة، ضخت الحكومة الفيدرالية 10 مليارات دولار في "عملية السرعة القصوى"، التي تهدف إلى توصيل 300 مليون جرعة من اللقاح للأمريكيين بحلول يناير/كانون الثاني 2021.





ومنذ ذلك الحين، قدمت الحكومة التمويل للعديد من الشركات المختلفة لتطوير اللقاحات، بما في ذلك 1.6 مليار دولار لشركة "نوفافاكس" (Novavax)، و1.95 مليار دولار لشركة "فايزر" (Pfizer)، ومليار دولار لشركة "جونسون آند جونسون" (Johnson & Johnson)، و1.2 مليار دولار لشركة "أسترازنكا" (AstraZenca).

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وأعلنت شركة "موديرنا" في 27 يوليو/تموز، أنها تدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح، التي ستسجل حوالي 30 ألف متطوع بالغ، كما أعلنت شركة "فايزر" مؤخرًا أنها تدخل المرحلة الثالثة بلقاحها.

وكان الدكتور أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد حذر، الجمعة، خلال حديث في كلية الصحة العامة بجامعة براون من أن اللقاح ليس علاجًا للجميع.

وقال فوتشي: "نحن لا نعرف حتى الآن ما هي الفعالية، لا نعرف ما إذا كانت ستكون 50% أم60%، أود أن تكون 75% أو أكثر.

وأضاف: "لكن احتمالية أن تكون فعالة بنسبة 98% ليست كبيرة، ما يعني أنه لا يجب عليك أبدًا التخلي عن نهج الصحة العامة".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه "متفائل" بأن اللقاح ستتم الموافقة عليه للتوزيع قبل يوم الانتخابات في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".

وسجلت الولايات المتحدة نحو 5.18 ملايين إصابة، وأكثر من 165 ألفاً و431 وفاة بالفيروس، بينما تعافى 2.65 مليون شخص حتى الأحد.

ويكافح العالم الوقت الراهن من أجل السيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، الأحد إلى 732 ألفاً و243، وبلوغ عدد المصابين نحو 19.95 مليون شخص، بينما تعافى نحو 12.83 مليون شخص.