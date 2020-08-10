القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ 12 ساعة أساتذة علم الأعصاب في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو يؤكدون أن جينات النوم وإيقاعات الساعة البيولوجية تختلف من شخص لآخر.. طالع التفاصيل

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج لـ"الخليج 365": الأتراك يحاولون نهب ثروات الليبيين بالبلطجة والجيش لن يسمح لهم بذلك المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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