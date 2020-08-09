كل ما يجب معرفته عن مرض الأميبا

مرض الأميبا هو عدوى طفيلية في الأمعاء، يصاحبها تشنج في البطن والم في المعدة مع اسهال مستمر.

الأميبا مرض شائع في البلدان المدارية خاصة عند تدني الصرف الصحي مثل الهند وأجزاء من أمريكا الوسطى والجنوبية وأجزاء من إفريقيا، لكنه نادر نسبياً في الولايات المتحدة.





ما هي أعراض مرض الأميبا؟

تظهر الأعراض خلال 1 إلى 4 أسابيع بعد الإصابة بالطفيليات، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ،الأعراض في هذه المرحلة محدودة مثل الإسهال وألم المعدة.

لكن إهمال الأعراض المبدئية لمرض الأميبا قد يسبب تسرب العدوى الطفيلية

إلى مجرى الدم ثم مختلف الأعضاء الداخلية، يمكن أن ينتهي بهم المطاف في الكبد أو القلب أو الرئتين أو المخ.

إذا غزا الطفيل بطانة أمعاءك ، فقد يتسبب في الزحار الأميبي. الزحار الأميبي هو شكل أكثر خطورة من داء الأميبا، من أعراضه البراز الدموي المتكرر والتشنجات الحادة في المعدة.



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كيف يمكنكِ الوقاية من مرض الأميبا؟

جودة الصرف الصحي هو المفتاح لتجنب داء الأميبا. كقاعدة عامة، اغسلي يديكِ جيدًا بالماء والصابون بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام.

إذا كنتِ مسافرة إلى الأماكن التي تنتشر فيها العدوى ، فاتبعي هذا النظام عند إعداد الطعام وتناوله:





اغسلي الفواكه والخضروات جيدًا قبل تناولها.

تجنبي تناول الفواكه أو الخضروات ما لم تغسليها وتقشريها بنفسكِ.

تناولي الماء المعدني بدلا من ماء الصنبور.

يمكنكِ أيضاً غلي الماء جيداً إذا اضطررتِ لشرب ماء الصنبور.

تجنبي الحليب والجبن أو غيرها من منتجات الألبان غير المبسترة.

تجنبي المواد الغذائية التي تباع من قبل الباعة المتجولين.