شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنظف وتعقم قناع الوجه للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يحميك ارتداء القناع من الإصابة بفيروس COVID-19 ، ولكن فقط إذا كنت تستخدمه بشكل صحيح وحافظت عليه نظيفًا.

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فمنذ أن بدأت COVID-19 في نشر جناحيها في جميع أنحاء العالم ، تنصح الهيئات الحكومية وخبراء الصحة الناس بارتداء قناع في الأماكن العامة، ومن المهم بنفس القدر إزالة أغطية الوجه بشكل صحيح وغسل يديك بعد التعامل مع قناع الوجه المستخدم.

يجب عليك أيضًا تنظيف قناع الوجه بعد كل استخدام، وتنصح المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بأنه يجب على الأشخاص غسل قناعهم وتعقيمه بشكل صحيح بعد كل استخدام، وفي حين أنه من المهم تنظيف غطاء وجهك ، فإن اكتشاف نوع قناع الوجه الذي يعمل بشكل أفضل ضد فيروس التاجي الجديد هو أكثر أهمية.



كيف لتنظيف أقنعة الوجه المصنوعة من القماشوفقًا لإرشادات مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، يعد كل من غسل اليدين مناسبًا لتنظيف قناع الوجه، فإذا اخترت غسيل القناع بالغسالة، فضع قناع القماش في كيس غسيل شبكي أولاً لحمايته من التمزق في الغسالة، ويمكنك استخدام منظف الغسيل المنتظم ودفء الماء المناسب للقماش المستخدم في تغطية الوجه. كيف لتنظيف أقنعة الوجه المصنوعة من القماشوفقًا لإرشادات مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، يعد كل من غسل اليدين مناسبًا لتنظيف قناع الوجه، فإذا اخترت غسيل القناع بالغسالة، فضع قناع القماش في كيس غسيل شبكي أولاً لحمايته من التمزق في الغسالة، ويمكنك استخدام منظف الغسيل المنتظم ودفء الماء المناسب للقماش المستخدم في تغطية الوجه.

ولكن ، إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى الغسالة ، أو اخترت غسل القناع باليد ، فتأكد من إزالة الأوساخ من الحوض أو المكان الذي ستغسله فيه.

وبمجرد الانتهاء من تنظيف الحوض ، أغلق البالوعة واملأها بالماء الساخن ، وأضف ملعقة واحدة من المنظف ، واغسل القناع برفق بيديك مع المحلول المنظف، و بمجرد نقع غطاء الوجه في المحلول لمدة 5 دقائق ، اشطفه جيدًا تحت ماء الصنبور، ثم ضعه بشكل مسطح تمامًا حتى يجف.

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هل يمكن للأشعة فوق البنفسجية تطهير أقنعة الوجه؟ هل يمكن للأشعة فوق البنفسجية تطهير أقنعة الوجه؟ وفقا لتقرير موقع " healthsite"، يمكن أن تساعد الأشعة فوق البنفسجية في الواقع في تطهير قناع الوجه، ولكن ، استخدام الأشعة فوق البنفسجية باعتبارها الشكل الوحيد للتعقيم ليس الوضع الأكثر أمانًا.

إذا كان لديك وقت ، فإن ضوء الشمس رائع ، ولكنه يستغرق الكثير من الساعات، وبما أن الأشعة فوق البنفسجية يمكنها فقط تطهير الجزء الذي يتعرض له من القناع ، فقد تمنع الطيات الصغيرة من تطهير هذه البقع. لذلك ، من الأفضل ترك تجفيف الهواء في الشمس كشكل إضافي من التنظيف.

إمكانية غلي قناع وجهك.

يمكن أن يؤدي غليان قناع الوجه إلى تدهور الألياف، ومع ذلك ، أشارت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الدولية لحماية الجهاز التنفسي إلى أن التدفئة الجافة لمدة 30 دقيقة عند 158 درجة فهرنهايت (70 درجة مئوية) أو أعلى يمكن أن تدمر الفيروس بشكل فعال دون تحلل ألياف القناع الخاص بك.