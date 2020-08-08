هجوم بسيارة مفخخة يستهدف موقعا للجيش في مقديشو المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 - أيانلي عبدي – مقديشو السبت 2020/8/8 12:25 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/8/8 12:25 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت الشرطة الصومالية، السبت، مقتل 8 جنود على الأقل وإصابة 14 آخرين في هجوم استهدف موقعا للجيش بالعاصمة مقديشو. وهاجمت سيارة ملغمة معسكرا للكتيبة 12 أبريل التابعة للجيش الصومالي قرب القرية الرياضية في مقديشو. وقال مراسل ”الخليج 365”، إن جنود الجيش بالمعسكر يطالبون مزيدا من الإسعافات في الوقت الذى هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الهجوم. قال المتحدث باسم الشرطة الصومالية صديق آدم إن السيارة كان يقودها انتحاري.

Advertisements ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى 8:47 ت ج. وغالبا ما تتبنى حركة الشباب العمليات الإرهابية التي تستهدف الجيش والشرطة في البلد الواقع بالقرن الأفريقي. والأربعاء الماضي، قتل 5 عسكريين بينهم قائد ميداني وأصيب آخرون في هجوم شنه إرهابيو حركة الشباب على قاعدة "دي نو ناي" العسكرية في محافظة باي جنوبي الصومال.

والخميس، قتل 5 مسلحين من حركة الشباب الإرهابية خلال هجوم أحبطه الجيش الصومالي على مركز عسكري تابع له في منطقة عيل جالي بإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد. وتقاتل القوات الحكومية الصومالية إلى جانب القوات الأفريقية "أميصوم" ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تقود تمردا مسلحا لإسقاط الحكومة في الصومال منذ 2007.

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