فيديو وصور توثق أضرار زلزال الجزائر.. فزع ومنازل مدمرة

هز زلزال بلغت شدته 4.9 درجة شرق الجزائر، الجمعة، مما أسفر عن تهدم 3 منازل على الأقل وإلحاق أضرار بعدد آخر ودفع السكان للهرب في فزع إلى الشوارع.



ولم ترد أنباء عن وقوع مصابين حتى كتابة هذه السطور.





وأعقب الزلزال هزة تابعة بقوة 4.5 درجة بولاية ميلة التي تبعد نحو 350 كيلومترا تقريبا إلى الشرق من العاصمة الجزائر.

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وقالت هيئة الحماية المدنية في الجزائر إن 3 منازل، بينها فيلا مؤلفة من أربعة طوابق، تدمرت تماما بينما تهدمت 31 شقة سكنية جزئيا وتصدعت عدة منازل أخرى وجرى إغلاق أحد الطرق نتيجة للأضرار التي لحقت به.





وفي 2003 تسبب زلزال قوته 6.7 درجة ضرب العاصمة والمناطق المحيطة في مقتل نحو ألفي شخص.