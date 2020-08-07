الفرق بين ألم الظهر في الدورة والحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:44 مساءً - تعتبر الدورة الشهرية من الأعراض التي تصيب المرأة في فترة من حياتها وترتبط بتغيرات هرمونية تسبب بعض الألام الجسدية، ومثلها تماما الحمل وهو فترة تمتد لتسعة أشهر تمر بها المرأة بتغيرات كثيرة تؤثر على نفسيتها، وتشترك الدورة الشهرية والحمل في عدة أعراض منها ألم الظهر، فكيف يمكن التفرقة بينهما؟، على هذا السؤال تجيب الدكتورة سميرة العاصي، إختصاصية النساء والولادة كالآتي. كيف يكون ألم الظهر قبل وأثناء الدورة الشهرية؟ يكون ألم الظهر أثناء الدورة الشهرية شديداً بصورة أكبر من ألم الظهر أثناء وبسبب الحمل.

لا يحدث الألم بسبب الحمل إلا في حالات الحمل التي تنذر بالخطر مثل حدوث النزف.

قد يزداد ألم الظهر أثناء الدورة الشهرية بسبب الحالة النفسية للمرأة.

ويزداد بسبب حالات الامساك وكذلك تعرضها للبرد وتناول بعض الأطعمة التي تسبب المغص والانتفاخ.

مع ملاحظة أن هناك حالات يحدث فيها القيء والغثيان أثناء وقبل قدوم الدورة الشهرية.

كما تعاني الفتيات من ألم الظهر عند حدوث التبويض ويكون بسيطاً وقد لا تلاحظه. أعراض الحمل التي ترافق ألم الظهر حدوث الامساك بسبب تغير الهرمونات.

الدوخة والدوار.

الشعور بالتعب والوهن والارهاق.

شم روائح غريبة واشتهاء أطعمة في غير موسمها.

ألم في الثدي على شكل تحجر ونخز، وكذلك في أسفل البطن.

غياب الدورة الشهرية عن موعدها المنتظم. لماذا يحدث ألم الظهر في أول الحمل؟ Advertisements عند وصول البويضة المخصبة إلى جدار الرحم تبدأ في الانغراس فيه، مما قد يصيب المرأة بألم خفيف في الرحم والظهر يشبه ألم الحيض، وهذا الألم يكون عند بعض النساء وليس كلهن، كما أنه يكون محتملاً.

يحدث هذا الألم نتيجة لانغراس البويضة المخصبة في حالة الحمل لأول مرة.

وقد يستمر في الشهر الأول والثالني والثالث أي في الثلث الاول من الحمل. ألم الظهر في الشهور الأخيرة من الحمل يحدث ألم الظهر بسبب الامساك حيث تتراكم الفضلات في المستقيم وتضغط على الظهر مما يسبب الألم.

قد يكون علامة على فتح عنق الرحم والانذار بالولادة المبكرة.

وقد يزداد ألم الظهر بسبب السمنة وزيادة الوزن عند الحامل.

ويحدث ألم الظهر بسبب توسعات الحوض واستعداد الرحم للولادة ونزول الجنين فيه وكبر حجمه، فيضغط على العمود الفقري. نصائح لعلاج ألم الظهر بسبب الدورة الشهرية والحمل تنصح المرأة في كلتي الحالتين بممارسة الرياضة وخاصة المشي واليوجا، والرياضات المائية مثل السباحة

وتنصح بالاسترخاء والبعد عن القلق والتوتر النفسي.

عدم تناول المكملات الغذائية دون وصفة الطبيب، لأنها تسبب الامساك الذي يزيد من ألم الظهر.

تخفيف الوزن والوقاية من أسباب السمنة، وتناول الغذاء الصحي.

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