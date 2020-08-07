رجيم 7 ايام لحرق دهون الجسم

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انقاص الوزن والحصول على جسم رشيق خالي من الترهلات والدهون العنيدة مسألة جزيره للعديد من نساء حواء، فنبدأ بتطبيق نظام معين ثم نفشل ثم نعود لاخر ومازالت الحلقه دائرة ، واذا كنت ممن تريدين حل آمن وفعال لحرق دهون الجسم فسوف نعرض لك من خلال هذا الموضوع رجيم لنحت الجسم وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.
اليوم الاول
الفطار شريحتين توست + قطعتين بيف تركي + شرائح خس وطماطم + كوب عصير برتقال
ما بين الوجبات قطعتين جرنيولا شوفان مع فواكه مخففة
الغداء مقدار صغير من الجمبري المشوي+ طبق الارز اسمر الحبه + طبق صغير من شوربه السي فود + سلطة خضراء
ما بين الوجبات كوب شاي اخضر مع قطعتين بسكوت اليانسون
العشاء قطعة من فطيره الخضروات + طبق صغير من البطاطس المشوي + كوب عصير برتقال
السناكس زبادي + موزة + تفاح
اليوم الثاني
الفطار كورن فلكيس فواكه المخففة مع الحليب + ثمرتين من الفواكه
ما بين الوجبات عدد من رقائق مخبوزات الكينوا و الشوفان وبذور الكتان +3 حبات من الكوجو
الغداء قطعتين من الروستو رول و خضارسوتيه + مقدار من الارز + طبق سلطة خضراء
ما بين الوجبات شاي اخضر + بسكويت الفواكه المجففة
العشاء شريحتين توست + بيضة + قطعة جبن قريش +شرائح طماطم و خيار
السناكس جيلي مع الفواكه موز و التفاح
اليوم الثالث
الفطار نصف رغيف اسمر + 3 ملاعق فول بالليمون و زيت الزيتون + بيضة + شرائح خس و خيار
ما بين الوجبات برتقالة + تفاحه
الغداء قطعة من الرول اتشكين آلاكيف + طبق صغير مكرونه اسباجتي + بطاطس مشويه + سلطه خضراء
ما بين الوجبات قطعة كيك كوب عصير جيروب فروت
العشاء قطعتين جلاش خضار + سلطة خضراء
السناكس زبادي فواكه + كوب عصير برتقال
اليوم الرابع
الفطار كوب حليب قليل الدسم + شريحة توست + قطعة جبن قليل الدسم + سلطة فواكه
ما بين الوجبات عصير تفاح +سلطة فواكه مجففة
الغداء قطعة من اللآزنيا السي فود + بطاطس مشويه +سلطه خضراء
ما بين الوجبات كوب عصير برتقال + قطعة فطيرة فواكه
العشاء نصف رغيف + بيضة + ملعقتين جبن قليل الدسم +شرائح خيار و خس
السناكس طبق بودنج + 3 تمرات
اليوم الخامس
الفطار رغيف خبز اسمر + 3 ملعقة مسقعة + بيضه + سلطة خضراء + كوب عصير برتقال
ما بين الوجبات قطعة من جرنيولا مكسرات + كوب من اليانسون
الغداء قطعين سمك فيلية مشوي مع الخضار السوتيه + طبق صغير من الأرز + سلطة خضراء
ما بين الوجبات كوب عصير ليمون مع قطعة صغيرة من البرونيز
العشاء ساندوتش صغير بيض بالبسطرمه + بطاطس مشويه مع الزعتر + سلطة خضراء
السناكس فشار مع كوب عصير سمودي فواكه
اليوم السادس
الفطار ساندوتش جبن شيدر + بيضة مسلوقة + شرائح خس و خيار+ كوب حليب قليل الدسم
ما بين الوجبات ثمرتين + 3 حبات عين جمل و 3 حبات كاجو
الغداء كفتة مشوي مع الخضار + طبق ارز ابيض + سلطة خضراء
ما بين الوجبات قطعة اتشيس كيك + كوب عصير تفاح
العشاء شريحتين من التوست + ملعقتين تونة + شريحة كابوريا مدخنة + شرائح خس و خيار
السناكس سلطة فواكه مع الزبادي و المكسرات
اليوم السابع
الفطار ساندوتش طعيمة حمص + بطاطس مشويه + سلطة خضراء + كوب عصير برتقال
ما بين الوجبات مشروب زبادي فواكه + مكعب شكولاته بندق
الغداء قطعة مكرونه بشاميل + قطعتين دجاج مشوي + سلطة خضراء
ما بين الوجبات قطعتين من بسكويت الشوفان مع الفواكه المجففة
العشاء قطعة من بيتزا الخضروات + طبق سيزار سلط
السناكس كوب من الايس كريم مع الفواكه المشكلة
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