شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تحتاج لمعرفته عن عملية زراعة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يصبح قلب الشخص ضعيفًا تمامًا ولا يحصل على الراحة بأي وسيلة علاج ، تسمى الجراحة التي يتم إجراؤها زرع القلب، والهدف الأساسي لعملية زرع القلب هي أن العديد من مرضى القلب قد حصلوا على حياة جديدة من خلاله.ولكن ، ما الذي يحدث بالضبط في جراحة القلب؟

ووفقا لتقرير موقع " Onlymyhealth " نعرض فى التقرير التالى كل ما يخص زراعة القلب .

ما هي عملية زرع القلب ما هي عملية زرع القلب عملية زرع القلب هي عملية جراحية يستبدل فيها قلب متبرع سليم بقلب مريض، ويجب أن يتوافق قلب المتبرع مع الجسم المتلقي فيما يتعلق بالحجم وفصيلة الدم، وعادة ما يتم استرداد قلب المتبرع من شخص ميت دماغيًا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الأقارب.

قصور القلب هو السبب الأكثر شيوعًا لعملية زرع القلب، و هو حالة يكون فيها القلب غير قادر على ضخ الدم حسب حاجة الجسم، وفي البداية ، يمكن إدارة قصور القلب عن طريق علاج المسببات المرضية ، وتقييد الملح ، وتقييد السوائل ، والأدوية.

ولكن في بعض الحالات ، يساعد جهاز تنظيم ضربات القلب المتخصص (علاج إعادة التزامن القلبي) على تحسين وظيفة ضخ القلب، ومع ذلك ، عندما يستمر قصور القلب على الرغم من جميع خيارات الإدارة الممكنة ، يتم النظر في زرع القلب.

الحالات الأخرى التي يُنظر فيها إلى عملية زرع القلب هي:

عدم انتظام ضربات القلب البطيني على الرغم من الأدوية.

بعض أمراض القلب الخلقية.

مرض الشريان التاجي عندما تكون الخيارات الطبية وجراحة الأوعية الدموية والجراحية مستنفدة أو غير ممكنة.

أمراض القلب الصمامية تؤدي إلى تمدد وفشل القلب عندما تنطوي جراحة الصمامات على خطر كبير للوفاة

فشل القلب المزروع بالفعل



كيف تتم عملية زرع القلب كيف تتم عملية زرع القلب عملية زرع القلب هي جراحة كبرى. عندما يتوفر قلب متبرع ، يتم استدعاء المتلقي إلى المستشفى، وفي بعض الأحيان قد يتم استقبال المتلقي بالفعل في المستشفى والحصول على علاجات لقصور القلب.، ويُعطى المتلقي أدوية لقمع مناعته حتى لا يرفض قلب المتبرع. Advertisements

كما يتم إعطاؤه أدوية أخرى مثل المضادات الحيوية، ويتم نقله إلى غرفة العمليات ، ويتم إجراء التخدير العام، ثم وضعه على آلة القلب والرئة، ليتم إزالة القلب المريضة ، وفي هذا المكان ، يتم وضع قلب المتبرع وتثبيته في الأجزاء المقطوعة، وتستغرق الجراحة عادةً من 5 إلى 6 ساعات.





ما هي الفئة العمرية المناسبة لزرع القلبيفيد زرع القلب في الغالب المرضى الصغار الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، ومع ذلك ، يمكن إجراؤه في المرضى حتى سن 70 أيضًا في ظروف معينة إذا كان المريض لائقًا بدنيًا وليس لديه أمراض مصاحبة أخرى. تصبح المخاطر الجراحية ومعدل رفض الزرع عالية في الفئة العمرية المسنين.

يبقى المريض لحوالي 2 إلى 3 أسابيع في جراحة زرع القلب في المستشفى، ويساعد العلاج الطبيعي المنتظم المريض على التعافي بسرعة بعد الجراحة، ويجب أن يكون معظم المرضى لائقين للقيام بالأنشطة اليومية خلال 2 إلى 3 أشهر من الجراحة.



النظام الصحى بعد جراحة الزرعالأدوية: النظام الصحى بعد جراحة الزرعالأدوية:

الأدوية الأكثر أهمية هي مثبطات المناعة لتجنب رفض القلب الجديد، و تتكون الأدوية المثبطة للمناعة بشكل عام من 3 أدوية. مثبط كالسينورون (أي تاكروليموس) ، عامل مضاد للتكاثر (أي mycophenolate mofetil) والستيرويد (أي بريدنيزولون).

ومع مرور الوقت ، يتم تقليل جرعة هذه الأدوية، ويجب تناولها في الوقت المناسب وبشكل منتظم بالجرعة المناسبة - إذا فشل ذلك ، فقد يتم رفض القلب الجديد، ويتم إجراء اختبارات مختلفة على فترات مناسبة لمعرفة مستويات الدم وفعالية الأدوية.

الغذاء:

النظام الغذائي ضروري لمرضى زرع القلب، ويجب أن يفي النظام الغذائي بجميع متطلبات التغذية ، وفي الوقت نفسه ، يجب أن يكون خاليًا من أي ميكروبات، فيما يلي إرشادات موجزة عن النظام الغذائي لمرضى زراعة القلب: