"تويتر" يدعم "نلتزم لننتصر" بالإمارات: الاستهتار بكورونا يؤدي لانتشاره

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات عبر حسابها على موقع "تويتر" هاشتاق بعنوان "#نلتزم_لننتصر"، عقب الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول آخر مستجدات مرض "كوفيد- 19".

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وخلال الإحاطة دعا عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين إلى الالتزام للانتصار على هذا الفيروس.

ونشرت الهيئة مقطع فيديو تحت هاشتاق "نلتزم لننتصر" تحث فيه المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا؛ للوصول إلى "صفر إصابات"، مختتمة الفيديو بعبارة "القرار يرجع لك".

وتفاعل مغردون مع الهاشتاق، مؤكدين أن الاستهتار بفيروس كورونا يؤدي إلى انتشاره وفي المقابل فإن الالتزام يؤدي إلى الانحسار.

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