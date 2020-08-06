القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات عبر حسابها على موقع "تويتر" هاشتاق بعنوان "#نلتزم_لننتصر"، عقب الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول آخر مستجدات مرض "كوفيد- 19".
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وخلال الإحاطة دعا عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين إلى الالتزام للانتصار على هذا الفيروس.
ونشرت الهيئة مقطع فيديو تحت هاشتاق "نلتزم لننتصر" تحث فيه المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا؛ للوصول إلى "صفر إصابات"، مختتمة الفيديو بعبارة "القرار يرجع لك".
وتفاعل مغردون مع الهاشتاق، مؤكدين أن الاستهتار بفيروس كورونا يؤدي إلى انتشاره وفي المقابل فإن الالتزام يؤدي إلى الانحسار.
كانت هذه تفاصيل خبر "تويتر" يدعم "نلتزم لننتصر" بالإمارات: الاستهتار بكورونا يؤدي لانتشاره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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