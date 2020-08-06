شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى كورونا الأصغر سنًا أكثر عرضة لفقدان حاستى الشم والتذوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الأصغر سنا المصابين بفيروس كورونا هم أكثر عرضة لفقدان حاسة الشم والتذوق من المرضى الأكبر فى السن، حيث قام باحثون ايرلنديون بفحص 46 مريضا مصاباً بكوفيد 19 وطُلب منهم تقييم التغيرات في الرائحة، المعروفة باسم فقد حاسة الشم والتذوق وقيمها الباحثون وفقاً لعمر المريض.

وبحسب جريدة "ديلي ميل" البريطانية فقد عانى حوالي نصف المشاركين من خلل في الشم والتذوق، وهو أحد الأعراض المعروفة لكورونا، ولكن في حين أن كبار السن بشكل عام أكثر إصابة بالأعراض الأخرى لكورونا، فإن المرضى الأصغر سنا كانوا أكثر عرضة للإصابة بفقدان حاسة الشم والتذوق.

من الممكن أن يظهر فقدان للرائحة والطعم لدى المرضى الصغار بدلاً من الأعراض الأكثر أهمية مثل السعال والحمى.

على الرغم من ذلك، يجب على الناس أن يعزلوا أنفسهم إذا فقدوا حاسة الشم أو الذوق لأنها أحد أعراض الفيروس المعترف بها رسميًا.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، البروفيسور كولم كير، في مستشفى سانت جيمس في دبلن بأيرلندا: "تضيف هذه النتائج إلى مجموعة الأدلة على فقدان حاسة الشم والتذوق لدى مرضى COVID-19 وتشير إلى تكرار أعلى لهذه الاضطرابات في حواس التذوق والشم لدى المرضى الأصغر سنًا".

ويعتقد أن فقدان الرائحة ناتج عن تسلل الفيروس إلى الخلايا مما يعطي دعمًا هيكليًا رئيسيًا للخلايا العصبية الحسية.

في يوم واحد في نهاية شهر مارس من هذا العام، قام فريق البحث بتقييم وظائف الرائحة (حاسة الشم) والطعم (التذوق) لـ 46 مريضًا بكورونا.

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وتم قياس هذا على مقياس من خمس نقاط تتراوح من 1 ("لا تغيير") إلى 5 ("تغيير شديد للغاية").

أبلغ ما يقرب من نصف المرضى - 48 % ، أو 22 من أصل 46 - عن درجة معينة من فقدان حاسة الشم، في حين أن أكثر من النصف - 54 % ، أو 25 من أصل 46 - يعانون من فقدان حاسة التذوق.

أفاد 13 مريضاً (28 %) بفقدان كامل لحاسة الشم ، وأفاد ثمانية (17 %) بفقدان كامل لحاسة التذوق وأبلغ سبعة، أو 15%، عن فقد كلي لكليهما.

لم ترتبط درجات الرائحة والطعم بشكل كبير بنوع الجنس أو التدخين أو وجود أمراض أخرى.

ومع ذلك ، كان متوسط ​​عمر المرضى الذين يعانون من أي درجة من اضطراب حاسة الشم أقل بكثير من المرضى الذين لا يعانون من الأعراض.

كان متوسط ​​العمر لاضطراب حاسة الشم 30.5 سنة، مقارنة بمتوسط ​​41 سنة لغير المصابين بفقدان حاسة الشم.

ووجد الباحثون أن المرضى الأصغر سنا تأثروا بشكل غير متناسب بفقدان الشم، ولكن ليس فقدان الطعم.

الدراسة عبارة عن تحليل بأثر رجعي لمجموعة صغيرة من المرضى الذين يعانون من أعراض COVID-19 الخفيفة، وبالتالي قد لا تمثل النتائج وجود هذه الميزات في المرضى الذين يعانون من حالات أكثر شدة من المرض.