فوائد الخيار.. علاج للإمساك وحروق الشمس

الخيار من أهم الخضروات الجيدة لصحة الإنسان، حيث أنه يوفر للجسم الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية.

ويحتوي الخيار على كمية كبيرة من الماء الذي يلعب دورا كبيرا في ترطيب الجسم، خاصة في فصل الصيف.

وللخيار فوائد صحية منها حماية القلب والبشرة، بالإضافة إلى علاج الإمساك وغيرها من الفوائد.





فوائد الخيار الصحية

الحفاظ على صحة القلب

ذكرت جمعية القلب الأمريكية في تقرير لها أن الألياف الموجودة بالخيار تساعد على التحكم في نسبة الكوليسترول بالدم، ما يساعد على الوقاية من حدوث مشكلات بالقلب والأوعية الدموية.

لهذا يجب الحرص على تناول الخيار لاحتوائه على نسبة جيدة من الألياف الصحية، فضلا على احتوائه على مادة "الكوركوربيتاسين" الهامة لمنع تصلب الشرايين.

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علاج الإمساك

تناول الخيار يساعد على علاج الإمساك، حيث أنه يحتوي على الماء الذي يساعد على ترطيب الجهاز الهضمي، ما يساعد على إعادة توازن الماء بالجسم، وهذا بدوره يعالج حالات الإمساك التي يتعرض لها الإنسان والمرأة الحامل، فضلا على وجود الألياف الهامة للمعدة والجهاز الهضمي.

ويساعد الخيار أيضا على التخلص من السموم التي توجد بالجسم، ما يعزز عمل الأمعاء بشكل أفضل.





السيطرة على مرض السكري

الخيار هام لمن يعانون من مرض السكري، حيث أثبتت الدراسات التي تم ذكرها على موقع medical news today أن الخيار له دور هام في السيطرة على معدل السكر والجلوكوز بالدم.

وتساعد مادة الكوركوربيتاسين الموجودة بالخيار على تنظيم الإنسولين والعمل على استقلاب الجليكوجين، والذي يعتبر من الهرمونات الهامة لعلاج السكري، فضلا على أن الخيار يحتوي على مضادات الأكسدة والألياف الهامة لمرضى السكري.

الخيار للتخسيس

يحتوي الخيار على القليل من السعرات الحرارية ما يعزز القدرة على إنقاص الوزن.

الخيار به كمية كبيرة من الماء، ما يساعد على خسارة الوزن بشكل طبيعي.

قشر الخيار يحتوي على نسبة عالية من الألياف تزيد الشعور بالشبع، وتخلص من الوزن الزائد.





فوائد الخيار للبشرة