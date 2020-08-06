التحالف العربي بقيادة السعودية: إسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الخميس 2020/8/6 12:54 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/8/6 12:54 م بتوقيت أبوظبي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، اليوم الخميس، إسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة. وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المملكة. Advertisements وأوضح العقيد المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق "ستوكهولم" وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار "المسيّرة". كما اتهمها بإطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي وتقويضا للجهود السياسية لإنجاح اتفاق "ستوكهولم". وتستخدم مليشيا الحوثي طائراتها المسيرة وصواريخها البالستية لاستهداف المدنيين عقب هزائمها المتكررة في جميع الجبهات.

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