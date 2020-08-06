8 حلول رائعة للتخلص من الشخير 

يعد الشخير هالة مزعجة بالنسبة لأولئك الذين يشخرون والذين يتشاركون في السرير مع شخص يشخر. اليك بعض النصائح والحيل التي يمكنك بها التغلب على هذه العادة المزعجة.

1. النوم على جانبك

عليك بالنوم على جانبك فالنوم على ظهرك يعيق التنفس، ويسبب بدوره أصوات الشخير المزعجة. إذا كنت تنامين على جانب واحد، فقد يساعد ذلك في إبقاء حلقك مفتوحاً، وهناك فرصة كبيرة جداً لوقف الشخير.

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2. حاولي أن تفقدي بعض الوزن

إذا كنت تعانين من زيادة الوزن، فإن رئتيك ورقبتك تحجبان كمية الهواء، مما يسبب الشخير؛ لأن زيادة الوزن تزيد أيضاً من فرص المعاناة من توقف التنفس أثناء النوم.

3. تنظيف أنفك جيداً قبل الذهاب إلى الفراش

قبل النوم استخدمي بعض بخاخات الأنف لتحسين الشعب الهوائية. هناك جانب إضافي في هذا هو أن جودة نومك ستتحسن.

علاج الشخير

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4. استخدام شرائط الأنف

إذا كنت تشخرين أنت أو شريكك بسبب احتقان الأنف، يمكنك محاولة استخدام شرائط أنفية خاصة ترفع وتفتح ممراتك الأنفية وتحسن التنفس، وتساعد على تقليل الشخير وحتى القضاء عليه.

5. علاج الحاجز المعوج والتهاب الأنف

إذا لم تنجح أي من وسائل الشخير والعلاجات الخاصة بك، فانتقلِي إلى الطبيب. قد يكون سبب الحاجز المعوج والتهاب الجيوب الأنفية المزمن والخراجات والمشاكل الطبية الأخرى هو سبب الشخير.

6. استخدام العلاجات الطبيعية

هناك عدد من مضادات الهيستامين الطبيعية، مثل نبات القراص، والتي قد تساعد في علاج الشخير. ضعي كوبًا من أوراق نبات القراص المجفف في كوبين من الماء المغلي لمدة 10-15 دقيقة، واشربي الشاي قبل النوم. تساعد الغرغرة بالنعناع قبل النوم على مكافحة الحساسية.

7. تنظيف المنزل بشكل جيد

الحساسية هي أحد الأسباب الرئيسية للشخير، لذلك من المهم جداً تنظيف منزلك كثيراً، وخاصة غرفة نومك. نظفي الستائر والأغطية والزوايا بالمكنسة الكهربائية واغسلها.

الأعشاب لعلاج الشخير

8. راقبي نظامك الغذائي

تجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم.

