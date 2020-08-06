شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسباب المختلفة لتكون أورام فى منطقة الفخذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الفخذ هو من منطقة الحوض إلى الورك، وتوجد العديد من الأسباب المحتملة لظهور ورم أو كتل في هذه المنطقة بعضها حميدة نسبيًا ، في حين أن البعض الآخر يمكن أن يكون أكثر خطورة.

يحتوي الفخذ على العديد من العضلات والأربطة والأوعية الدموية والأعصاب ونتيجة لذلك ، يمكن أن يؤدي وجود كتلة أو ورم في هذه المنطقة إلى الانزعاج وتقليل الحركة وفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday.

أسباب ظهور ورم الفخذالخراجات

الكيسات هي أورام غير سرطانية تتطور تحت الجلد عادة ما تكون غير ضارة ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي الضغط على الكيس أو ظهوره إلى الإصابة بالعدوى إذا تمزق الكيس تحت الجلد ، يمكن أن تصيب محتوياته الأنسجة السليمة المحيطة، قد يظهر الكيس المصاب متورمًا ومتورمًا وقد يكون طريًا أو دافئًا عند لمسه.

هناك نوعان من الكيسات التي يمكن أن تتطور داخل الفخذ أو بالقرب منه: كيسات البشرة وكيسات دهنية على الرغم من أن كلا النوعين يبدوان متشابهان ، إلا أنهما يسببان أعراضًا مختلفة.

الكيسات البشرانية

الكيس الجلدي هو عقيدة متحركة تقع مباشرة تحت طبقة من الجلد الصحي تحتوي هذه الكيسات على مادة بيضاء تتكون من بروتين الكيراتين الموجود في الجلد والشعر والأظافر.

الكيسات البشرانية هي أحد أكثر أنواع نمو الجلد الحميدة شيوعًا و الذكور أكثر عرضة للإصابة بهذه الأكياس مرتين من الإناث.

الخراجات الدهنية

يمكن أن تتطور الكيسات الدهنية داخل بصيلات الشعر المسدودة أو الغدة العرقية على عكس الكيسات البشرانية ، تحتوي الكيسات الدهنية على مادة صفراء تشبه الزيت.

تضخم الغدد الليمفاوية

العقد الليمفاوية هي غدد صغيرة تشكل جزءًا من جهاز المناعة دورها هو إزالة الفيروسات والبكتيريا والسموم من السائل اللمفاوي. يساعد هذا السائل على تغذية خلايا الجسم وإزالة المخلفات. كما أنه يحتوي على خلايا الدم البيضاء التي تسمى الخلايا الليمفاوية ، والتي تساعد على محاربة العدوى.

قد يعاني الشخص المصاب بعدوى أو مرض آخر من تورم في واحدة أو أكثر من الغدد الليمفاوية.

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أسباب تورم العقد اللمفاوية في الفخذ

تشمل بعض الأسباب المحتملة لتورم العقد الليمفاوية في الفخذ ما يلي:

عدوى الخميرة المهبلية: هذه العدوى ناتجة عن فرط نمو فطر المبيضات داخل المهبل.

التهاب المهبل الجرثومي: هذه عدوى شائعة أخرى تحدث عندما ينمو الكثير من بكتيريا معينة داخل المهبليمكن أن تتطور الإناث من أي عمر إلى التهاب المهبل البكتيري وهي الحالة المهبلية الأكثر شيوعًا بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 44 عامًا.

التهابات المسالك البولية: وهي عدوى يمكن أن تؤثر على أي جزء من المسالك البولية ، والذي يتكون من الكلى والحالب والمثانة ،عدوى المسالك البولية أكثر شيوعًا في الإناث. الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسى: يشير مصطلح الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي إلى أي عدوى بكتيرية أو فطرية أو فيروسية تنتشر بين الأشخاص من خلال الاتصال الجنسي.

ورم الغدد اللمفاوية هودجكين: أقل شيوعًا ، قد تكون تورم العقدة الليمفاوية في الفخذ أحد أعراض ورم الغدد اللمفاوية هودجكين هذا هو نوع من السرطان يبدأ في الخلايا الليمفاوية.

سرطان الأعضاء التناسلية أو الأعضاء الأخرى في المنطقة: يمكن أن تؤدي بعض أنواع السرطان أيضًا إلى تضخم الغدد الليمفاوية.

فتق

الفتق هو المصطلح الطبي الذي يدفع فيه النسيج أو العضو من خلال فتحة في العضلات المحيطة به. يمكن أن يحدث نوعان من الفتق بالقرب من الفخذ: الفتق الإربي وفتق الفخذ.

تضخم الأوعية الدموية

هناك نوعان من الأوعية الدموية المتضخمة التي يمكن أن تظهر على شكل كتلة في الفخذ وهما تمدد الأوعية الدموية في الفخذ والدوالي.