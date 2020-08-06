فوائد البسلة على صحة الجسم والمناعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البسلة واحدة من أشهر أنواع الخضراوات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الامراض والفيروسات، حيث إنها تحتوى على فيتامين سى والالياف والمواد المضادة للاكسدة وغيرها من العناصر والفيتامينات الأخرى الهامة لصحة الجسم. ويقدم الخليج 365 فوائد البسلة وفقا لما ذكر موقع food 1:تحتوى البسلة على نسبة كبيرة من فيتامين سى والبيتا كاروتين وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الأمراض والفيروسات والعدوى. 2:تعتبر البسلة من الخضراوات الهامة لصحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح الهضمية والاضطرابات التى نتعرض لها. 3:نظر لاحتوائها على نسبة عالية من المواد المضادة للاكسدة والفيتامينات فإن البسلة تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض السرطانية المختلفة. Advertisements 4: تحتوى البسلة على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والخصائص الهامة لصحة العضلات والمفاصل وتحد من خطر الاصابة بهشاشة العظام والكسور، كما ينصح باعطائها للأطفال دائما لتقوى عضلاتهم وعظامهم. 5:تناول البسلة باستمرار يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والحد من خطر الاصابة بامراض الخرف والزهايمر وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم . 6:تحتوى البسلة على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسد والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من تصلب الشرايين والجلطات. 7:تعزز صحة الجهاز التنفسى وتحد من خطر الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا ومشاكل الرئتين.

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