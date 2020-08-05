شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات غذائية لمريض القولون العصبى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القولون العصبى من أبرز المشاكل الصحية التى تؤثر على صحة الجسم وتسبب الألم والانتفاخ وعدم القدرة على تناول الطعام، قد يكون ذلك نتيجة العصبية والتوتر وسوء التغذية، فيجب على مريض القولون العصبى اتباع نظام غذائى صحى خالى من الاطعمة التى تؤثر على القولون وتسبب الالتهاب.

وحسب ما ذكره موقع healthlinkbc فأن الارشادات الغذائية لمريض القولون العصبى هى:

1:تناول الطعام في أوقات منتظمة كل يوم.

2:تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل.

3:استمتع بثلاث وجبات ووجبة خفيفة إلى وجبتين متباعدتين بالتساوي على مدار اليوم.

4:حاول عدم الإفراط في تناول الطعام في وقت واحد.

5:تناول الطعام عندما تكون مرتاحًا، امنح نفسك الوقت الكافي حتى تتمكن من تناول طعامك ببطء.

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6:قلل من التشتت وحاول ألا تأكل على مكتبك أو أمام التلفزيون.

7:قلل كمية الهواء التي تبتلعها: امضغ طعامك جيدًا ، وتجنب مضغ العلكة وتجنب المشروبات الغازية.

8:شرب الكثير من السوائل، وإذا تسبب شرب كميات كبيرة من السوائل مع الوجبات في تفاقم الأعراض ، فحاول شرب السوائل بين الوجبات بدلاً من ذلك.

9:تجنب الأطعمة عالية الدهون والوجبات الخفيفة.

10:اضبط كمية الكافيين بناءً على الأعراض التي تعانيها.