شكرا لقرائتكم خبر عن بعض مسكنات الألم الشهيرة تسبب أضرارا صحية على الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بعض الأبحاث إن مسكنات الألم مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين يمكن أن تسبب "ضرراً أكثر مما تنفع" ولا ينبغي وصفها لعلاج الألم المزمن، وحسب الديلى ميل يدعي المعهد الوطني للصحة بإنجلترا أنهما وكذلك الأسبرين والمواد الأفيونية، هناك أدلة على أن مسكنات الألم يمكن أن تسبب الأذى ، بما في ذلك الإدمان.

ويقترح الخبراء أن الأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة يقدمون بدلاً من ذلك دروسًا في التمارين ، والعلاج ، والوخز بالإبر أو حتى مضادات الاكتئاب، وإن الألم الأولي المزمن هو حالة في حد ذاته لا يمكن تفسيره من خلال تشخيص آخر أو كأعراض لحالة كامنة،غالبًا ما يعرف الأطباء الألم المزمن على أنه أي ألم يستمر لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر أو أكثر، ومن الصعب علاجه، ويتميز بضائقة عاطفية كبيرة وإعاقة وظيفية.

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أن ما يقدر بنحو ثلث إلى نصف السكان قد يتأثرون بالألم المزمن بينما يعاني ما يقرب من نصف الأشخاص المصابين بهذه الحالة من الاكتئاب وثلثيهم غير قادرين على العمل بسببه، كما أكد المسئولون أن الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDS) مثل الأسبرين والإيبوبروفين ، البنزوديازيبينات أو المواد الأفيونية لا ينبغي أن تقدم للأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة.

إن هناك القليل من الأدلة أو لا يوجد دليل على أنها أحدثت أي اختلاف في نوعية حياة الناس أو الألم أو الضائقة النفسية ، وفي بعض الحالات تكون ضارة، تشير الدراسات إلى أن المرضى الذين تناولوا البنزوديازيبينات ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية كان لديهم أداء نفسي وجسدي ضعيف.

لم يقدم الدليل تفاصيل حول مدى ضرر الباراسيتامول. ومع ذلك ، من المعروف أن تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول يمكن أن يسبب آثارًا جانبية خطيرة، وتوصى NHS بتخفيف الالم بطرق طبيعية عن طريق التمارين المناسبة لحالة المريض والعلاج الطبيعى.