شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتخلص من دهون الظهر وتحافظ على رشاقتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دهون الجسم - خصوصا دهون الظهر - من أكثر الأشياء المزعجة التى تزيد من خطر الإصابة بالأمراض، وبالرغم من أن هناك بعض الأشياء التى يمكنك القيام بها إلا أنه لا توجد طريقة للتخلص من دهون الظهر تمامًا.

وحسب ما ذكره موقع verywellfit فإن الدهون على ظهرك لا تشبه الدهون فى بعض مناطق الجسم الأخرى، لذلك هناك عدة طرق مختلفة لحل المشكلة، لكن قبل أن تقرر أفضل طريقة لفقدان دهون الظهر، حدد أولاً منطقة الجسم التى تستهدفها.

يمكن أن تهاجم دهون الظهر فى بعض المناطق المختلفة، ويعانى معظم الرجال والنساء من الدهون فى أحد هذه المناطق الثلاثة:

الدهون فى الجزء العلوى من الظهر: الدهون الزائدة التى تتكون على الجزء الخلفى من حزام حمالة الصدر.

منتصف الظهر: طيات دهنية بالقرب من مؤخرة الخصر.

الجزء السفلى من الظهر : جيب من الدهون يمتد فوق الجزء العلوى من البنطال فى الظهر.

أفضل طريقة للعثور على المنطقة التى تريد استهدافها هى الوقوف بمرآة خلفك وإمساك المرآة الثانية فى يدك، تأكد من الوقوف طويلًا حتى تظهر خطوط جسدك، يجب أن تكون قادرًا على تحديد المنطقة المزعجة.

ضع فى اعتبارك أنه إذا لاحظت وجود دهون فى منطقة حمالة الصدر، فقد يكون أحد الحلول السريعة هو العثور على حمالة صدر مناسبة بشكل أفضل.

كيفية فقدان الدهون فى الظهر

بغض النظر عن المكان الذى تستقر فيه الدهون على جسمك، سيساعدك برنامج ثابت من النظام الغذائى وممارسة الرياضة على التخلص من الدهون وهو..

Advertisements

حمية

سيساعدك نظام غذائى يتم التحكم فيه بالسعرات الحرارية على فقدان الدهون فى جميع أنحاء الجسم، لسوء الحظ لا يمكنك تحديد المكان الذى سيحدث فيه فقدان الدهون أولاً ولكن يمكنك اتباع نظام غذائي يتضمن الكثير من البروتينات الخالية من الدهون لتعزيز نمو العضلات.

تساعد عضلات الظهر القوية على تحسين وضع الجسم ويجعلك المظهر الأطول تبدو أنحف على الفور ويمكنك أيضًا إعادة تشكيل ظهرك عن طريق بناء العضلات على طول العمود الفقري والجذع.

ممارسة الرياضة

ركز على تقوية التمرين لمساعدتك على تشكيل عضلات الجزء العلوى والوسطى وأسفل الظهر. إليك بعض التمارين التي يمكنك تجربتها.

1: تمارين تقوية الكتف: إذا قمت ببناء أكتاف قوية وضيقة، تبدأ منطقة ظهرك أسفل الكتفين (خاصة بالقرب من خط حمالة الصدر) في الظهور أصغر. ستساعد الزيادات الجانبية مع الدمبل أو تمرين الضغط العلوي على بناء أكتاف قوية.

2: تمارين منتصف الظهر : تسمى عضلات الجناح في منتصف ظهرك بـ latisimus dorsiإذا تمكنت من جعل هاتين العضلتين أكثر إحكامًا وقوة ، فإنهما يمنحان خصرك مظهرًا أصغر. يُعد التمثال اللاتيني تمرينًا جيدًا لتقوية الشرائط وإنشاء شكل متناغم ومثلثي.

3: تمارين الخصر : إذا كنت ترغب في تقليم الجزء الخلفي من خصرك، فحاول القيام بتمارين تقوي عضلات البطن المائلة وأيضًا العمود الفقري المنتصب ، وهي العضلات التي تمتد على طول العمود الفقري.

تساعد هذه العضلات على تحديد جوانب الجسم وتساعده على الانحناء من جانب إلى آخر و ممارسة الانحناء الجانب ومع أو بدون الوزن الإضافي يساعد على تفتق وتعزيز جوانب الجسم. يمكنك أيضًا القيام بالتمارين المائلة على الأرض لاستهداف البطن المائلة.

4: تمارين أسفل الظهر : يجعل الترهل دهون الظهر أكثر وضوحًا، للوقوف أطول وتعزيز الموقف بشكل أفضل ، قم بتمارين أسفل الظهر لتقوية القلب ، بما في ذلك العمود الفقري المنتصب و ممارسة تمديد الظهر سيساعد على استهداف هذه المناطق المضطربة.

إجراءات طبية

إذا كنت قد جربت نظامًا غذائيًا وممارسة الرياضة وما زلت لا تستطيع فقدان دهون الظهر، فهناك العديد من الطرق الجراحية وغير الجراحية للتخلص من الدهون يشمل ذلك شفط الدهون ، شفط الدهون الذكي (يسمى أيضًا تحلل الدهون بالليزر)،Coolsculpting ، وUrtlashape.