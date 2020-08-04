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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتوى شوربة العدس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الفيروسات والأمراض، حيث تحتوى على بروتين وحديد وألياف والعديد من العناصر الاخرى الهامة لصحة الجسم.

وحسب ما ذكره موقع womenshealthmag فإن فوائد شوربة العدس هى:

فوائد شوربة العدس على صحة الجسم

1:يعد العدس أيضًا مصدرًا رائعًا للفولات ، وهو فيتامين ب الذى يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء ووظائف الأعصاب المناسبة،حيث يحتوي نصف كوب من البقوليات الصغيرة على 180 ميكروغرامًا من المغذيات .

2: وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ثبت أن العدس مصدر غذائي رائع لحمض الفوليك ، وهو شكل من حمض الفوليك مهم بشكل خاص للنساء الحوامل أو النساء اللواتي يفكرن في الحمل في المستقبل القريب ويساعد حمض الفوليك على منع عيوب الأنبوب العصبي لدى الأطفال.

3: يحتوي كوب العدس على 71 مجم من المغنيسيوم (هدفك: حوالي 310 إلى 320 مجم في اليوم) ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، وهو عنصر غذائي يحسن تدفق الدم والأكسجين في الجسم، يمكن أن تجعلك مستويات المغنيسيوم المنخفضة تشعر بالخدر أو الوخز ، وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ، وقد تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالنوبات أو مشاكل في القلب.

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4:يحتوى الكالسيوم على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل ويحد من خطر الاصابة بهشاشة العظام والكسور.

5: شوربة العدس غنى بالبوليفينول، يوفر البوليفينول حماية ضد كل شيء من الأشعة فوق البنفسجية والإشعاع إلى هشاشة العظام وأمراض القلب والسرطان، وجدت إحدى الدراسات أن البوليفينول يمكن أن يساعدك على العيش لفترة أطول.

6: العدس مليء بالحديد، هناك 6.6 ملليغرام من الحديد في كوب العدس ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية حوالي ثلث احتياجاتك اليومية، يحتاج جسمك إلى الحديد للمساعدة في ضخ الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، إذا كانت المستويات منخفضة حقًا ، فقد تصاب بحالة تسمى فقر الدم الناقص الحديد (حوالي 1-2 في المائة من الأمريكيين مصابون به ، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد ) ، حيث لا يحتوي جسمك على ما يكفي من الحديد ليصبح بصحة جيدة.