شكرا لقرائتكم خبر عن كريم مرطب للبشرة يسبب اشتعال نار ووفاة سيدة مسنة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لم يخطر ببالها أن الاعتناء ببشرتها قد يكون سبب وفاتها فى يوم من الأيام، فكما اعتادت يوميا وضعت كريم مرطب على بشرتها وتعاملت فى المنزل بشكل طبيعى ولكن بعد اشعال شمعة فى المنزل أمسكت النيران بجسدها نتيجة تفاعل الكريم مع النار.

وحسب ما ذكرته جريدة ديلى ميل البريطانية، استخدمت الجدة "إيفون ويب" البالغة من العمر 83 عامًا ، كريمًا مرطبًا قبل محاولة إشعال شمعة تسببت في إشعال النار في منزلها في شمال لندن، فغالبًا ما تحتوي الكريمات المرطبة على مواد كيميائية قابلة للاشتعال تستخدم لعلاج أمراض الجلد الجافة والحكة مثل الأكزيما أو الصدفية.

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حاولت تايفون إشعال شمعة بالقرب من موقد الغاز الخاص بها ، بعد ان وضعت الكريم على جسدها ويديها، ولكن مسكت النيران بجسدها وبالمنزل، بينما حاولت الركض إلى الشارع وهي مغطاة باللهب.

ركض الجيران لمحاولة مساعدتها لكنها توفيت بعد نقلها إلى المستشفى وعلاجها، قال ابنها:" لسنا متأكدين مما حدث بالضبط ، لكنها هربت إلى الشارع حيث احضرها الجيران، عندما وصلنا إليها كانت حالتها خطيرة للغاية وكانت في سيارة إسعاف.

بعد الحادث قامت حملة لرفع مستوى الوعى بمخاطر الكريمات المرطبة ، وتم تصميم الحملة أيضًا لتحسين تصنيف السلامة على المرطبات والتأكد من أن الناس يعرفون كيفية استخدامها بأمان.

قال لواء الإطفاء في لندن إن العديد من المرطبات تحتوي على البارافين أو النفط أو الزيوت الطبيعية ، وكلها قابلة للاشتعال، وإن الكريمات غالبا ما تستخدم من قبل كبار السن الذين يعانون من مشاكل في الحركة ، وهم أيضا المجموعة الأكثر عرضة للخطر في حريق.