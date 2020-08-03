كورونا في بريطانيا.. اختبارات لكشف الفيروس في 90 دقيقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، إنه سيتم توزيع ملايين من وسائل الاختبارات القادرة على اكتشاف الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 خلال 90 دقيقة على المستشفيات البريطانية ودور المسنين والمختبرات لتعزيز القدرات خلال الأشهر المقبلة.

وأكد هانكوك أن تلك الوسائل ستضم 5.8 مليون اختبار باستخدام الحمض النووي و45 ألف اختبار باستخدام المسحات، ولن تحتاج أي من الوسيلتين لمسؤولي صحة محترفين، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأضاف أن "حقيقة قدرة هذه الاختبارات على اكتشاف الإنفلونزا إضافة إلى كوفيد-19 ستكون مفيدة جدا مع اتجاهنا لفصل الشتاء ومن ثم يمكن للمرضى اتباع النصيحة السليمة لحماية أنفسهم والآخرين".

من ناحية أخرى، صرحت هيئة الصحة الوطنية ذات التمويل العام بأنها ستوفر علاجات "تتوافق مع كوفيد-19" لمرضى السرطان تشمل عقاقير ليس لها تأثير كبير على جهاز المناعة.

وواجه نظام الرعاية الصحية في بريطانيا ضغوطا شديدة خلال فترات ذروة تفشي كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 46 ألف شخص، لتصبح رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد حالات الوفاة من كورونا.