شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة هتساعدك فى السيطرة على ضغط الدم المرتفع..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يكون خطيرا للغاية إذا تُرك دون مراقبة ، يمكن أن يساعد اختيار نمط حياة صحي أكثر في خفض ضغط الدم وتقليل خطر حدوث مضاعفات ، وهناك بعض الأطعمة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي إذا كنت تعيش مع ارتفاع ضغط الدم، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS ارتفاع ضغط هو حالة يتم فيها تضييق الشرايين وينتهي بها الأمر إلى زيادة المقاومة، هذه المقاومة تعيق تدفق الدم ، مما يزيد من ضغط الدم ويوجد نوعين منه وهما ارتفاع ضغط الدم الأساسي (الناجم عن مزيج من النظام الغذائي ونمط الحياة والعمر وعلم الوراثة) وارتفاع ضغط الدم الثانوي (الناجم عن حالة صحية أخرى أو استخدام العقاقير غير المشروعة والكحول وما إلى ذلك).

أعراض ارتفاع ضغط الدم

في معظم الحالات لن يكون لدى الأشخاص أي أعراضقد يعاني بعض الأفراد من أعراض عندما يصبح ضغط الدم مرتفعًا مثل الدوخة ، وضيق التنفس ، وألم في الصدر ، والصداع ، والتغيرات البصرية ، والاحمرار ، والدم في البول ، ونزيف الأنف. يمكن أن يساعدك تغيير نمط حياتك في أسلوب صحي على التحكم في ارتفاع ضغط الدم والأسباب التي تؤدي إلى الحالة.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم ، إذا ترك دون علاج ، إلى الوفاة، ومع ذلك ، يلعب نمط حياتك دورًا حيويًا في علاج ارتفاع ضغط الدم وإدارته يمكن أن يساعد إجراء تغييرات معينة في نمط الحياة مثل التمرين المنتظم وتناول نظام غذائي متوازن على خفض ضغط الدميشمل النظام الغذائي الموصى به طعامًا مثل الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضروات.

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فيما يلي 5 أطعمة يمكن أن تساعدك في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم:

الموز: مصدر غني للبوتاسيوم وبديل أفضل وأقل تكلفة لمكملات البوتاسيوم. علاوة على ذلك ، من السهل للغاية دمج الموز في نظامك الغذائي يمكنك إضافتها إلى دقيق الشوفان أو الزبادي.

الزبادي والحليب الخالي من الدسم: يعد استخدام الحليب الخالي من الدسم واللبن خالي الدسم مفيدًا للغاية وهو وسيلة رائعة لخفض ضغط الدم. هذه الأطعمة غنية بالكالسيوم ومحتوى قليل الدسم.

دقيق الشوفان: يمكن أن يساعد هذا في خفض ضغط الدم حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف ونسبة قليلة من الدهون والصوديوم يمكنك اختيار دقيق الشوفان كخيار الإفطار أيضًا.

زيت الزيتون: مكون صحي يجب تضمينه في نظامك الغذائي لأنه يحتوي على مركب مضاد للالتهاب يعرف باسم البوليفينول والذي يمكن أن يساعد في تقليل ضغط الدم علاوة على ذلك ، زيت الزيتون هو أيضا الدهون الصحية.

الأسماك الدهنية: من المصادر الجيدة للبروتين الخالي من الدهون الأسماك، مثل الماكريل والرنجة والسلمون ضمن فئة الأسماك الدهنية وهي مصدر رائع لأحماض أوميجا 2 الدهنية وفيتامين د يمكن لأحماض أوميجا 3 الدهنية المساعدة في تقليل الالتهاب وخفض ضغط الدم والدهون الثلاثية.