كمامة طبية وسائق مُسرع يحرجان وزيرة الصناعة الفرنسية

باريس - لايف ستايل
تعرضت أنييس بانييه رانشر وزيرة الصناعة في الحكومة الفرنسية الجديدة، إلى موقف محرج كانت وثّقته الكاميرات بعد وصولها الثلاثاء، إلى ميدان الكونكورد في باريس، حيث نسيت ارتداء الكمامة.
وأوضح الفيديو الذي انتشر بكثره على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الارتباك والهلع قد انتابت الوزيرة الفرنسية حال نزولها من السيارة، وحين اقترب منها آخرون لسؤالها عن السبب أشارت إليهم بأنها نسيت الكمامة، وحين التفتت لتنادي السائق كان الأخير قد همّ مسرعا تاركا المكان.
إلا أن إحدى الموظفات المتواجدات في الحفل قد أنقذت الموقف وأعطت الوزيرة كمامة أنجتها من ورطة مؤكدة. ونشر موقع "bfmtv" الفرنسي، المقطع الذي يوضح الموقف الذي حصل مع الوزيرة البالغة من العمر 46 عاما.
ويشار إلى أن الوزيرة كانت بصدد حضور حفل عيد الثورة الفرنسية الموافق 14 يوليو/حزيران في ميدان الكونكورد، فيما أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اليوم نفسه أثناء مقابلة تلفزيونية، عن نيته جعل ارتداء الكمامة الطبية إجباريا في الأماكن العامة، لوقف تفش جديد لفيروس كورونا المستجد في البلاد.
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