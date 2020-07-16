شكرا لقرائتكم خبر عن 9 % من مرضى الفيروس التاجى يعانون من الطفح الجلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ظهور أعراض الطفح الجلدى على عدد كبير من مصابى الفيروس التاجى، قال العلماء إنه يجب إضافة الطفح الجلدى إلى قائمة الاعراض الرسمية للمرض وذلك لأن واحد من كل 11 مريضا يصابون به.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية اعتمد أكاديميو كينجز كوليدج في لندن على بيانات من 20000 بريطاني إما أثبتت إصابتهم بـ Covid-19 أو اشتبهوا بشدة في إصابتهم بالمرض.

ووجد الباحثون أن 9% من البريطانيين المصابين يعانون أيضا من طفح جلدي، بينما يعاني 8 % من الأشخاص الذين يعانون من أعراض أخرى من مرض جلدي.

يدعو العلماء الآن إلى التعرف على الطفح الجلدي كأعراض رسمية لمنع عدد كبير من الحالات من الانزلاق تحت الرادار، ويسرد NHS حاليًا ثلاث علامات للعدوى فقط - حمى وسعال مستمر وفقدان الشم أو الطعم.

يقترح أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض الثلاثة فقط قد يكون لديهم Covid-19 ، وبالتالي يجب عليهم عزل أنفسهم واختبارهم، وهذا يعني أن البريطانيين الذين يعانون من الأعراض الأقل شيوعًا للفيروس لا يحصلون على مسحات وقد يستمرون في نقل الفيروس إلى الآخرين.

تم اتهام المملكة المتحدة مرارًا وتكرارًا باللحاق بركب بقية العالم عندما يتعلق الأمر باكتشاف Covid-19 طوال الأزمة.

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في الولايات المتحدة ، تحذر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ( CDC ) من الأعراض الأولية ، بما في ذلك التعب وأوجاع الجسم والصداع والتهاب الحلق وضيق التنفس لكنها تعترف بأن الفيروس يمكن أن يسبب مجموعة من الآثار الجانبية الأخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه بريطانيا اليوم 138 ضحية أخرى من ضحايا فيروسات التاجية ، حيث يستمر انخفاض عدد الوفيات اليومية، لكن إحصاءات حكومية أخرى أظهرت أن متوسط ​​عدد الحالات الجديدة لا يزال أعلى من الأسبوع الماضي.

استخدم باحثو بيانات من 336،837 مستخدمًا لتطبيق Covid Symptom Tracker ، حيث أبلغ الناس عن أعراضهم، من بين 27،157 مستخدمًا للتطبيق الذين قدموا نتائج اختبار المسحة ، كان 2021 (7.4 في المائة) إيجابيين لفيروس التاجية. من بينها ، أبلغ 178 (8.8 في المائة) عن طفح جلدي.

كما تناولت الدراسة 17371 شخصًا يشتبه في إصابتهم بفيروسات تاجية ولكن لم يتم اختبارهم. ووجدت 8.2 في المائة أنها مصابة بطفح جلدي.

قال الدكتور ماريو فالشي ، الذي قاد البحث ، أن مرضى Covid-19 أبلغوا عن معاناتهم من الطفح الجلدي لأسابيع - أطول بكثير من الأعراض الأكثر شيوعًا.

يمكن أن تتسبب العديد من الالتهابات الفيروسية أيضًا في ظهور الجلد في الطفح الجلدي أو البقع ، مثل الحصبة والقوباء المنطقية.

يكتشف الجهاز المناعي الفيروس أثناء انتقاله عبر مجرى الدم ويرسل خلايا تقاوم العدوى لتدمير الفيروس ومع ذلك ، تسبب هذه المواد الكيميائية أيضًا التهاب الجلد ، مما يؤدي إلى ظهور طفح جلدي.

وقال الدكتور فالشي في الدراسة التي لم تنشر بعد في مجلة أو يراجعها علماء آخرون: قد تظهر الطفح الجلدي Covid-19 بأشكال عديدة وفي مراحل مختلفة من المرض.