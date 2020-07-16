شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تطلق أداة جديدة لترجمة وتعلّم اللغة الهيروغليفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة جوجل، الأربعاء، إطلاق أداة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لفك رموز الهيروغليفية المصرية إلى اللغتين العربية والإنجليزية.

وستقوم الأداة التي تسمى «فابريشيوس» بتقديم تجربة تفاعلية للأشخاص من جميع أنحاء العالم للتعرف على الكتابة الهيروغليفية، ودعم وتسهيل جهود علماء المصريات ورفع مستوى الوعي حول تاريخ وتراث الحضارة المصرية القديمة.

وتتوفر أداة «فابريشيوس» على منصة جوجل للفنون والثقافة المجانية، التي تشجّع بدورها الأفراد في التعرّف على فنون وتراث ومعالم ثقافية تابعة لأكثر من ألفي مؤسسة ثقافية حول العالم.

ويمكن للجميع التفاعل مع واستكشاف هذه المعالم والكنوز من خلال تقنيات الواقع الافتراضي، أو الواقع المعزز، بالإضافة إلى صور عالية الجودة وغيرها من التجارب التفاعلية.

وتسعى الأداة إلى تسهيل عملية جمع وفهرسة وفهم رموز اللغة الهيروغليفية عبر استخدام التعلم الآلي.

وتساعد علماء المصريات في ترجمة الهيروغليفية إلى اللغة الإنجليزية في الوقت الحالي، وسوف تتوفر إمكانية الترجمة إلى اللغة العربية قريبا.

وتوفر فرصة للأشخاص حول العالم من كتابة ومشاركة رسائل خاصة مكتوبة باللغة الهيروغليفية وتعلم المزيد عنها.

ويمكن لجميع محبي الثقافة الاطلاع على صفحة مخصصة للحضارة الفرعونية على منصة جوجل للفنون والثقافة، تتضمن عرض الملك توت عنخ آمون وأهرامات الجيزة وكتاب الموتى وغيرهم.

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وتعليقًا على تلك المناسبة، قال تشانس كونيور، مسؤول مشاريع الحفاظ على التراث في جوجل للفنون والثقافة: «نحن متحمسون لإطلاق هذه الأداة الجديدة التي تسعى لتسليط الضوء على ثقافة مصر الغنية».

أضاف: «خلال العشر سنوات الأخيرة، أطلقنا في جوجل مشروعات عدّة لإبراز معالم ثقافية وتاريخية في المنطقة، تلك الموجودة في مصر والإمارات ولبنان وفلسطين وتونس وغيرها من الدول المختلفة من خلال إتاحة صور على خرائط جوجل إلى جانب تقنية التجول الافتراضي ومنصة جوجل للفنون والثقافة».