شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسباب المختلفه لألم الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آلام الظهر هي سبب شائع للغياب عن العمل وطلب العلاج الطبي يمكن أن يكون غير مريح، ويمكن أن يؤثر ألم الظهر على الأشخاص من أي عمر، لأسباب مختلفة مع تقدم الناس في العمر ، تزداد فرصة الإصابة بألم أسفل الظهر ، بسبب عوامل مثل طبيعة العمل ومرض القرص التنكسي.

ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday قد يرتبط ألم أسفل الظهر بالعمود الفقري القطني العظمي ، والأقراص بين الفقرات ، والأربطة حول العمود الفقري والأقراص ، والحبل الشوكي والأعصاب ، وعضلات أسفل الظهر ، والأعضاء الداخلية في البطن والحوض ، والجلد حول المنطقة القطنية.

قد يكون الألم في الجزء العلوي من الظهر ناتجًا عن اضطرابات الأبهر ، والأورام في الصدر ، والتهاب العمود الفقري.

أسباب آلام الظهر

يمكن أن تؤدي مشاكل العمود الفقري مثل هشاشة العظام إلى آلام الظهر، يتكون الظهر البشري من بنية معقدة من العضلات والأربطة والأوتار والأقراص والعظام، والتي تعمل معًا لدعم الجسم وتمكيننا من التحرك، يتم تبطين أجزاء العمود الفقري بوسادات تشبه الغضروف تسمى الأقراص.

يمكن أن تؤدي مشاكل أي من هذه المكونات إلى آلام الظهر. في بعض حالات آلام الظهر ، لا يزال سببها غير واضح، كما يمكن أن ينتج الضرر عن الإجهاد والحالات الطبية وسوء الوضعية وغيرها.

الأسباب الشائعة لآلام الظهر هي:

توتر العضلات أو الأربطة، تشنج عضلي، شد عضلي، الأقراص التالفة، الإصابات أو الكسور أو السقوط، تشمل الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى الإجهاد أو التشنجات ما يلي:

رفع شيء ما بشكل غير صحيح، رفع شيء ثقيل جدا، جعل حركة مفاجئة ومحرجة، مشاكل هيكلية، قد يؤدي عدد من المشاكل الهيكلية أيضًا إلى آلام الظهر.

الأقراص الممزقة: كل فقرة في العمود الفقري محمية من الأقراص. إذا تمزق القرص سيكون هناك ضغط أكبر على العصب، مما يؤدي إلى آلام الظهر.

الأقراص المنتفخة: بنفس الطريقة التي تمزق بها الأقراص، يمكن أن يؤدي القرص المنتفخ إلى مزيد من الضغط على العصب.

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عرق النسا: ألم حاد ويطلق النار من خلال الأرداف وأسفل الجزء الخلفي من الساق، الناجم عن تضخم أو انفتاق القرص على العصب.

التهاب المفاصل: يمكن أن يسبب هشاشة العظام مشاكل في المفاصل في الوركين وأسفل الظهر وأماكن أخرى، في بعض الحالات، تضيق المساحة المحيطة بالحبل الشوكي يُعرف هذا باسم تضيق العمود الفقري.

انحناء غير طبيعي في العمود الفقري: إذا انحنى العمود الفقري بطريقة غير معتادة، يمكن أن ينتج عنه ألم في الظهر. مثال على ذلك هو الجنف ، حيث ينحني العمود الفقري إلى الجانب.

هشاشة العظام: تصبح العظام ، بما في ذلك فقرات العمود الفقري ، هشة ومسامية ، مما يجعل كسور الضغط أكثر احتمالا.

مشاكل في الكلى: يمكن أن تسبب حصوات الكلى أو عدوى الكلى آلام الظهر.

سرطان العمود الفقري: قد يضغط الورم على العمود الفقري على العصب ، مما يؤدي إلى آلام الظهر.

عدوى العمود الفقري: يمكن أن تكون الحمى والمنطقة الدافئة الرقيقة على الظهر ناتجة عن إصابة العمود الفقري.

الالتهابات الأخرى: التهابات الحوض أو المثانة أو التهابات الكلى قد تؤدي أيضًا إلى آلام الظهر.

اضطرابات النوم: من المرجح أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم من آلام الظهر مقارنة بالآخرين.

القوباء المنطقية: العدوى التي يمكن أن تؤثر على الأعصاب قد تؤدي إلى آلام الظهر. هذا يعتمد على الأعصاب التي تتأثر.