8 دقائق و40 ثانية تحمي الموظفين من أمراض القلب والسكري

قال علماء إنَّ وضع دراجات التمارين الرياضية في المكاتب وحث الموظفين على استخدامها مرتين أسبوعياً يمكنه تقليص مخاطر إصابتهم بأمراض القلب والسكري، ووجدت دراسة أن التدريبات التي تستمر 8 دقائق و40 ثانية فقط كل بضعة أيام قد تكون كافية لتحسين صحة القلب، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكر باحثون أن ممارسة التمارين لفترة قصيرة يقلل خطورة الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15%، فضلًا عن خفض احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وأشاروا إلى أن وضع الدراجات في المكاتب خلّص الناس من عذر عدم وجود الوقت الكافي أو المعدات لممارسة الرياضة بانتظام.

وقال أحد المشاركين في الدراسة إنهم شعروا بالنشاط بسبب التدريبات، وأضاف آخر: "أصبحت أكثر لياقة".

وأوضح الباحثون أن التمارين كانت سهلة للغاية لدرجة أنه يمكن للناس ممارستها بملابس العمل دون التعرق أو الحاجة للاستحمام بعده.

أجرت الدراسة جامعة ستيرلينج في اسكتلندا، إلى جانب زملاء من سوانزي والقاهرة، واشترت فيها 25 موظفًا غير نشطين.

وجرى ممارسة التمارين الرياضية مرتين أسبوعياً ولمدة 6 أسابيع من خلال استخدام الدراجات الرياضية التي وضعت بالمكاتب بعيدًا عن الزملاء الآخرين.

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ومزج البرنامج الرياضي ما بين التمارين الخفيفة والسريعة لمدة 20 ثانية، ثم قاس العلماء السعة الهوائية القصوى (VO2 max)التي تقيس كمية الأكسجين التي يستخدمها القلب والرئة في أقصى الحالات.

وقال الدكتور نيلز فولارد المحاضر بجامعة ستيرلينج إنهم وجدوا أن الروتين كان فعالاً في تحسين الصحة العامة للمشاركين.

وكان للمشاركين في الدراسة المنشورة بمجلة "بي إم سي بابليك هيلث" آراء مختلفة عن التجربة، فقال أحدهم: "إن لم تتمكن من فعل شيء ما لمدة 10 دقائق مرتين أسبوعياً وتبذل جهداً فيها.. إذا هناك خطب ما".

وأضاف آخر: "الذهاب بأقصى سرعة لديك لمدة 10 دقائق، حسنًا، يمكنني فعل ذلك!.. يمكن تحقيقه

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