تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معكرونة بشاميل بالدجاج

المقادير

- لتحضير الدجاج :

الزبدة : ملعقة كبيرة

صدر الدجاج : 1 صدر (مقطع)

مرق دجاج : 1 مكعب

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

بهارات إيطالية : ملعقة صغيرة

البصل : 1 حبة (مفروم)

الثوم : فصّان (مهروس)

الفطر : كوب (طازج ومقطع)

الذرة : علبة

الأعشاب الإيطالية : ملعقة صغيرة

- مقادير البشاميل :

الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

طحين : 4 ملاعق كبيرة

حليب : 2 كوب (سائل)

كريمة الطبخ : كوب

ملح : ملعقة صغيرة

جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة

- معكرونة : 350 غراماً (مسلوقة)

- جبن الشيدر : كوب (مبشور)

- بهارات إيطالية : ربع ملعقة صغيرة

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الطريقة:

لتحضير الدجاج: ذوبي الزبدة في قدر على النار، ثم أضيفي الدجاج المقطع وقلبيه. أضيفي مكعب مرق الدجاج، وبهري بالفلفل الأسود، والبهارات المشكلة، والبهارات الإيطالية، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبي المكونات حتى يذبل البصل.

أضيفي الثوم المهروس، والفطر المقطع، والذرة، والأعشاب الإيطالية وقلبي، ثم ضعي المكونات جانباً.

لتحضير البشاميل: ذوبي الزبدة بقدر آخر على النار، أضيفي الطحين، وحركي باستخدام المشبك اليدوي حتى تتجانس المكونات، ثم ابدأي بصبّ الحليب بالتدريج مع الخلط المستمر، ثم أضيفي كوب الكريمة.

بهري البشاميل بالملح، وجوزة الطيب، وحركي حتى يغلي الخليط.

ضعي المعكرونة المسلوقة بقاع طبق البايركس، وأضيفي الدجاج فوق المعكرونة، ثم صبي البشاميل على الوجه.

زيني بجبن الشيدر المبشور، والبهارات الإيطالية.

أدخلي طبق البايركس للفرن مدة 20 دقيقة.

قدمي المعكرونة ساخنة.

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