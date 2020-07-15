شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة طفلة مصابة بفيروس كورونا يرجح الانتقال فى الرحم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الخبراء عن احتمالية أقوى الآن فى انتقال كورونا للجنين، بعد ولادة طفلة مصابة بالفيروس التاجي مما يقدم دليلا قويا على أن الخلل ينتقل في الرحم.تم تشخيص الرضيعة ، من تكساس ، الولايات المتحدة ، بـفيروس كورونا Covid-19 قبل أن تنفجر مياهها في الأسبوع 34 وتلد قبل الأوان.

ووفقا لجريدة "thesun" تم نقل طفلها إلى العناية المركزة وبدت بصحة جيدة في البداية ، ولكن في اليوم التالي أصيبت بحمى وصعوبات في التنفس، وتم تشخيصها بفيروس كورونا خلا 48 ساعة من الولادة.



انتقال كورونا فى الرحم

ووفقا للتقرير، فقد تم علاجها بالأكسجين التكميلي لعدة أيام لكنها لم تكن بحاجة إلى تهوية ميكانيكية، فيما استمرت اختبارات الفيروس التاجي في العودة بشكل إيجابي لمدة أسبوعين ، ولكن في 21 يومًا ، تم إرسال الأم والطفل إلى المنزل في حالة جيدة.

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قالت الدكتورة أماندا إيفانز ، أحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة الجديدة: "تم تسليم العديد من الرضع الآن إلى النساء الحوامل المصابات بكورونا - CoV - 2 ، ومعظم هؤلاء الرضع ليس لديهم أمراض تنفسية أو أدلة جزيئية إيجابية لـ - CoV-2.

وقالت : "دراستنا هي الأولى التي توثق انتقال العدوى داخل الرحم أثناء الحمل ، استنادًا إلى الأدلة المناعية الكيميائية والبنية التحتية للعدوى SARS-CoV-2 في خلايا الجنين في المشيمة."

كما سلط الفريق الضوء على المجالات العاجلة لإجراء مزيد من البحوث ، بما في ذلك آليات وعوامل اختطار الانتقال عبر الرحم ، وكذلك نتائج Covid-19 الخلقية عند الرضع.

وأضافت الدكتورة إيفانز: "أردنا أن نكون حذرين للغاية في تفسيرنا لهذه البيانات ، ولكن الآن هو وقت أكثر أهمية بالنسبة للنساء الحوامل لحماية أنفسهن من Covid-19".