- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن نظام خاص لتنقية الهواء يمكنه "التقاط وقتل" فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتقل فيروس كورونا شديد العدوى عن طريق الهباء الجوي أو القطرات التي يتم إطلاقها عندما يتحدث شخص مصاب أو يسعل أو يعطس، وبالتالي فإن أقنعة الوجه هي واحدة من تدابير الحماية الأولية لمنع انتشار العدوى من شخص مصاب إلى فرد سليم.
ومع ذلك ، فقد أظهرت الدراسات أنه ليست كل الأقنعة فعالة بنسبة 100 % في منع العدوى، ويمكن لفلاتر الهواء أن تزيل الفيروس من الهباء الجوي المنبعث أيضًا، وهو موضوع ساخن للبحث في الوقت الحاضر.
نظام تكيف يقتل كرونا
انتقال الفيروسات التاجية فى الهواء من المعروف أن الفيروسات التاجية تبقى معلقة في الهواء لفترة ، وخلال هذا الوقت ، أولئك الذين يستنشقون الهواء المحمّل بالفيروسات ، قادرون على الإصابة بالعدوى ، حسبما يقول الباحثون، ويمكن أن تنتشر العدوى الأخرى المحمولة جواً مثل الأنفلونزا بهذه الطريقة ، لكن العدوى بفيروسات التاجية تفوق تلك الخاصة بفيروس الأنفلونزا.
الجهاز قادر أيضًا على قتل 99.9 % من جراثيم عصيات الجمرة الخبيثة ، التي تسبب الجمرة الخبيثة.
يتكون النظام من رغوة النيكل كتب الباحثون ، حيث تتميز رغوة النيكل بمقاومة منخفضة ، مما يجعل من الصعب رفع درجة الحرارة عالية بما يكفي لقتل الفيروس بسرعة، و قام الباحثون بحل هذه المشكلة عن طريق طي الرغوة ، وربط حجرات متعددة بأسلاك كهربائية لزيادة المقاومة العالية بما يكفي لرفع درجة الحرارة إلى 250 درجة مئوية، عن طريق جعل المرشح ساخنًا كهربائيًا ، بدلاً من تسخينه من مصدر خارجي ، قال الباحثون إنهم قللوا من كمية الحرارة التي تسربت من الفلتر ، مما سمح لتكييف الهواء بالعمل بأقل ضغط.
الحاجة إلى مثل هذا نظام تنقية الهواء
أدى جائحة الفيروس التاجي إلى توقف تام في أجزاء كثيرة من العالم، ولتجنب انتشار الفيروس ، تم إغلاق جميع التجمعات الكبيرة والمدارس والمطاعم وقاعات السينما والاجتماعات والحفلات الموسيقية والملاعب والمتاحف وما إلى ذلك مؤقتًا. السفر ، وخاصة السفر الدولي ، تم أيضًا إغلاق المطارات في العديد من المناطق.
يمكن أن يكون نظام تنقية الهواء هذا مفيدًا في هذه الأماكن ، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمطارات ومراكز التسوق ، وما إلى ذلك، لوقف انتشار COVID-19 ".
كانت هذه تفاصيل خبر نظام خاص لتنقية الهواء يمكنه "التقاط وقتل" فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.