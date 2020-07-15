شكرا لقرائتكم خبر عن نظام خاص لتنقية الهواء يمكنه "التقاط وقتل" فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتقل فيروس كورونا شديد العدوى عن طريق الهباء الجوي أو القطرات التي يتم إطلاقها عندما يتحدث شخص مصاب أو يسعل أو يعطس، وبالتالي فإن أقنعة الوجه هي واحدة من تدابير الحماية الأولية لمنع انتشار العدوى من شخص مصاب إلى فرد سليم.

ومع ذلك ، فقد أظهرت الدراسات أنه ليست كل الأقنعة فعالة بنسبة 100 % في منع العدوى، ويمكن لفلاتر الهواء أن تزيل الفيروس من الهباء الجوي المنبعث أيضًا، وهو موضوع ساخن للبحث في الوقت الحاضر.

الآن توصل باحثون من جامعة هيوستن إلى نظام فريد لتصفية الهواء يمكنه التقاط الفيروس التاجي الجديد، مؤكدين أن مرشح الهواء يمكن أن يقتل الفيروس التاجي عند التلامس، ويعمل على مبدأ الحرارة القادرة على قتل الفيروس لأنه لا يستطيع تحمل درجات الحرارة المرتفعة، ويمكن استخدامه في المستشفيات والمدارس والمكاتب حيث يتجمع عدد كبير من الأشخاص ، ويمكن أن ينقل الشخص المحتمل الإصابة بالفيروس إلى أشخاص آخرين غير مصابين ، كما يقول الباحثون.



نظام تكيف يقتل كرونا

انتقال الفيروسات التاجية فى الهواء من المعروف أن الفيروسات التاجية تبقى معلقة في الهواء لفترة ، وخلال هذا الوقت ، أولئك الذين يستنشقون الهواء المحمّل بالفيروسات ، قادرون على الإصابة بالعدوى ، حسبما يقول الباحثون، ويمكن أن تنتشر العدوى الأخرى المحمولة جواً مثل الأنفلونزا بهذه الطريقة ، لكن العدوى بفيروسات التاجية تفوق تلك الخاصة بفيروس الأنفلونزا. انتقال الفيروسات التاجية فى الهواء من المعروف أن الفيروسات التاجية تبقى معلقة في الهواء لفترة ، وخلال هذا الوقت ، أولئك الذين يستنشقون الهواء المحمّل بالفيروسات ، قادرون على الإصابة بالعدوى ، حسبما يقول الباحثون، ويمكن أن تنتشر العدوى الأخرى المحمولة جواً مثل الأنفلونزا بهذه الطريقة ، لكن العدوى بفيروسات التاجية تفوق تلك الخاصة بفيروس الأنفلونزا.





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نظام تنقية الهواء - يقتلهم بالحرارةنظام تنقية الهواء الجديد قادر على قتل 99.8 % من السارس - CoV - 2 عندما يمر الهواء المحمّل بالفيروسات مرة واحدة، حيث يحتوي النظام على عنصر تسخين يصل إلى 392 درجة فهرنهايت (حوالي 200 درجة مئوية). وكتب الباحثون أن الفيروس التاجي لا يمكن أن يعيش على درجات حرارة 158 درجة فهرنهايت (70 درجة مئوية). وبالتالي فإن نظام تنقية الهواء هذا قادر على قتل الفيروسات التاجية عند الاتصال.

الجهاز قادر أيضًا على قتل 99.9 % من جراثيم عصيات الجمرة الخبيثة ، التي تسبب الجمرة الخبيثة.

يتكون النظام من رغوة النيكل كتب الباحثون ، حيث تتميز رغوة النيكل بمقاومة منخفضة ، مما يجعل من الصعب رفع درجة الحرارة عالية بما يكفي لقتل الفيروس بسرعة، و قام الباحثون بحل هذه المشكلة عن طريق طي الرغوة ، وربط حجرات متعددة بأسلاك كهربائية لزيادة المقاومة العالية بما يكفي لرفع درجة الحرارة إلى 250 درجة مئوية، عن طريق جعل المرشح ساخنًا كهربائيًا ، بدلاً من تسخينه من مصدر خارجي ، قال الباحثون إنهم قللوا من كمية الحرارة التي تسربت من الفلتر ، مما سمح لتكييف الهواء بالعمل بأقل ضغط.



الحاجة إلى مثل هذا نظام تنقية الهواء الحاجة إلى مثل هذا نظام تنقية الهواء أدى جائحة الفيروس التاجي إلى توقف تام في أجزاء كثيرة من العالم، ولتجنب انتشار الفيروس ، تم إغلاق جميع التجمعات الكبيرة والمدارس والمطاعم وقاعات السينما والاجتماعات والحفلات الموسيقية والملاعب والمتاحف وما إلى ذلك مؤقتًا. السفر ، وخاصة السفر الدولي ، تم أيضًا إغلاق المطارات في العديد من المناطق.

يمكن أن يكون نظام تنقية الهواء هذا مفيدًا في هذه الأماكن ، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمطارات ومراكز التسوق ، وما إلى ذلك، لوقف انتشار COVID-19 ".