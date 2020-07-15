دراسة حديثة تكشف عن تأثير الطلاق والإدمان على صحة الرجل وأكثرها خطورة

القاهرة - لايف ستايل
أكدت دراسة حديثة أن تأثير الطلاق على صحة الرجل يفوق بمراحل تأثير الإدمان، مشيرة إلى وجود علاقة قوية بين الطلاق والموت المبكر لدى الرجال.
الطلاق والموت المبكر
واستنتجت الدراسة الاجتماعية بعد تحليل بيانات ما يزيد على 13 ألف رجل تتراوح أعمارهم بين 50 و100 عام، أن الطلاق يحتل المركز الثاني بوصفه متسبباً رئيسياً في الوفاة المبكرة لدى الرجال؛ لما يتسبب فيه الطلاق من مضاعفات خطيرة على صحة الإنسان.
في ما حل التدخين في المركز الأول بوصفه سبباً رئيسياً لوفيات الرجال، وجاء الإدمان في المركز الثالث والصعوبات المالية رابعاً.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة من الرجال يفشلون في التعامل مع الأزمة العاطفية والنفسية المرافقة للطلاق؛ ما يدفعهم لإدمان الخمور واتخاذ قرارات مالية خاطئة تنتهي بالإفلاس.
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