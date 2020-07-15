شكرا لقرائتكم خبر عن بحث لبيانات 69 دولة يؤكد: كورونا يسبب تشوهات فى وظائف القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أظهرت دراسة جديدة أن أكثر من نصف مرضى فيروس كورونا الذين خضعوا لفحص للقلب في المستشفيات أظهروا تشوهات في وظائف القلب، وهو ما يضيف إلى الأدلة المتزايدة أن كوفيد 19 يسبب تخثرًا دمويًا مفرطًا بشكل غير عادي، والذي يمكن أن يضر بالأعضاء في جميع أنحاء الجسم.

ووفقا لتقرير لصحيفة sciencealert العلمية وجد البحث الجديد المستند إلى بيانات من 69 دولة، نُشر في مجلة القلب الأوروبية بتكليف من مؤسسة القلب البريطانية، أن 55 % من 1261 مريضًا تم فحصهم لديهم قلوب تعمل بشكل غير طبيعي.

أظهر حوالي واحد من كل سبعة مرضى تم فحصهم "شذوذات شديدة" من المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على فرص بقائهم على قيد الحياة والتعافي.

كما تبين أن أغلبية 901 مريض من أولئك الذين لديهم قلوب تعمل بشكل غير طبيعي لم تظهر لديهم مشاكل في القلب من قبل، مما دفع واضعي التقرير إلى استنتاج أن فيروس كورونا مسؤول عن التسبب في مشاكل في القلب.

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وأكدت الدراسة، التي أجراها باحثون في مركز مؤسسة القلب البريطاني للتميز البحثي في ​​جامعة أدنبره ، أن الدراسة اقتصرت فقط على الأشخاص الذين سبب الأطباء للاعتقاد أنهم يعانون من تشوهات في القلب في المقام الأول.

النتائج الجديدة مهمة لأنها تضيف إلى مجال متزايد من الأدلة التي تشير إلى أن الأضرار التاجية بالفيروس التاجي ليس فقط القلب ولكن أيضًا الأعضاء الرئيسية الأخرى، والتي يبدو أنها تنبع من تخثر الدم.

رسم مجموعة متزايدة من الأدلة تخثرًا غير عادي للدم في مرضى فيروس كورونا، مما أدى إلى السكتات الدماغية، وفشل القلب، والانصمامات الرئوية، وقدمت النتيجة تفسيرا محتملا لسبب ارتفاع معدل الوفيات بسبب كوفيد 19 بين الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب الكامنة.

وقال مارك دويك، استشاري أمراض القلب في جامعة أدنبرة الذي ساعد في قيادة البحث، "إن فيروس كورونا هو مرض معقد ومتعدد الأنظمة يمكن أن يكون له آثار عميقة على أجزاء كثيرة من الجسم، بما في ذلك القلب.