شكرا لقرائتكم خبر عن "ميديكاجو" أول لقاح كندى نباتى لكورونا يدخل التجارب البشرية بدعم شركة للتبغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة رويترز، أن شركة ميديكاجو، بدأت اختبار لقاح الفيروس التاجي كورونا، النباتي، فى تجربة سريرية في مرحلة مبكرة، حيث تسابق الشركة الكندية المدعومة من شركة التبغ فيليب موريس شركات الأدوية الكبرى لتطوير خيار علاجي لمحاربة فيروس كورونا COVID -19.

وقالت ميديكاجو، إنها قامت بإعطاء اللقاح لأول متطوعين أصحاء يوم الاثنين، في دراسة شملت 180 شخصًا، مما يجعله أول لقاح من كندا من بين أكثر من 20 لقاحًا تجريبيًا لفيروس كورونا يتم اختباره في البشر.

وقال الخبراء إن أكثر من لقاح واحد قد يكون ضروريًا لمكافحة جائحة فيروس كورونا COVID-19، ويدخل صانعو الأدوية في السباق مثل مودرنا، واسترازينيكا، ويستعدون لاختبار مرشحي اللقاح في تجارب كبيرة، حيث أنفقت البلدان المليارات للمساعدة في تطوير لقاحات آمنة وفعالة وتأمين الوصول إليها.



اول لقاح من عائلة التبغ

وقال بروس كلارك، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الجرعات الأولية من لقاح ميديكاجو، يمكن أن تذهب إلى الولايات المتحدة وكندا.

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وأضاف أن قاعدة بحثنا موجودة في كندا، ولدينا تسويق في الولايات المتحدة، لذلك يبدو من المرجح أن تكون البلدان الأولى في أمريكا الشمالية.

وأضاف يتم اختبار لقاح "ميديكاجو" مع المواد المساعدة، أو معززات اللقاح، من شركة جلاكسو، أكبر صانع لقاحات في العالم، ومجموعة دينافاكس" Dynavax".

وقالت "رويترز"، يستخدم لقاح ميديكاجو المحتمل أوراق نبات من عائلة التبغ لإنتاج بروتين S-spike ، وهو أحد البروتينات الثلاثة البارزة في فيروس كورونا التاجي كورونا، حيث استخدمت الشركة بالفعل هذا النهج في لقاح الإنفلونزا الذي ينتظر الموافقة الكندية.

وأشارت الوكالة الى أن "ميديكاجو"، التي تتوقع إنتاج نحو 100 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية عام 2021 تقوم ببناء منشأة في مدينة كيبيك بكندا، ومن المتوقع أن يكون المرفق جاهزًا بحلول عام 2023 وأن ينتج مليار جرعة سنويًا.