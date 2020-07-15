شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: المرحلة الأولى من لقاح مودرنا لفيروس كورونا أثبتت أمانه وفعاليته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد باحثون أمريكيون بأن لقاح مودرنا التجريبى لفيروس كورونا "كودفيد 19"، أظهر أنه آمن وأثار استجابات مناعية لدى جميع المتطوعين الأصحاء الـ45، فى دراسة مستمرة فى مرحلة مبكرة، وذلك وفقا لما ذكرته رويترز.

وأفاد الفريق فى مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين"، أن المتطوعين الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح لديهم مستويات عالية من الأجسام المضادة لقتل فيروس كورونا التي تجاوزت متوسط ​​المستويات التي شوهدت لدى الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا "COVID-19".

وقالت "رويترز"، لم يعانى أى متطوعين فى الدراسة من آثار جانبية خطيرة، لكن أبلغ أكثر من النصف عن ردود فعل خفيفة، أو معتدلة، مثل التعب، والصداع، والقشعريرة، وآلام العضلات، أو الألم في موقع الحقن، كان من المرجح أن يحدث هذا بعد الجرعة الثانية، وفي الأشخاص الذين حصلوا على جرعة أعلى.

وأضاف الخبراء أن هناك حاجة إلى لقاح لوضع حد لوباء فيروس كورونا التاجي، الذي أدى إلى مرض الملايين وتسبب في وفاة 575 ألف شخص حول العالم، مشيرة الى أن مودرنا كانت أول من بدأ الاختبار البشري للقاح فيروس كورونا الجديد في 16 مارس.

وصف الدكتور أنتونى فوسى، مدير المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية، الذي طور باحثوه مرشح لقاح مودرنا، النتائج بأنها "أخبار سارة"، مشيرًا إلى أن الدراسة لم تجد أي أحداث سلبية خطيرة، وأن اللقاح أنتج مستويات "عالية بشكل معقول" قتل الفيروسات أو تحييد الأجسام المضادة.

وأضاف الدكتور "فوسى" فى مقابلة عبر الهاتف: "إذا استطاع اللقاح إحداث استجابة مماثلة للعدوى الطبيعية، فهذا هو الفائز" لهذا السبب نحن سعداء بالنتائج" .

وتدعم الحكومة الأمريكية لقاح مودرنا، بما يقرب من نصف مليار دولار، وقد اختارته كواحد من أوائل الذين دخلوا فى تجارب بشرية واسعة النطاق.

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وتستخدم حقن مودرنا، mRNA-1273 ، حمض الريبونوكلييك (RNA) ، عندما يتم حقنه في البشر، يوجه اللقاح الخلايا إلى إنتاج البروتينات التي تحاكي السطح الخارجي لفيروس كورونا التاجي، والذي يتعرف عليه الجسم كغزاة أجنبية أو غريبة، ويحمل استجابة مناعية ضده، تضمنت النتائج التي تم نشرها يوم الثلاثاء 3 جرعات من اللقاح، تم اختبارها في مجموعات من 15 متطوعًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا، حصلوا على جرعتين، بفارق 28 يومًا، اختبرت المجموعات 25 أو 100 أو 250 ميكروجرام من اللقاح.

وأضاف تقرير رويترز، في المجموعة ذات الجرعة الأعلى، كان لدى 3 مرضى ردود فعل شديدة مثل الحمى، والقشعريرة، والصداع، والغثيان.

وقالت الدكتورة ليزا جاكسون من معهد كايزر الدائم لبحوث الصحة في واشنطن، "لم نر أي مضاعفات توصف بأنها سلبية خطيرة، في إشارة إلى ردود الفعل التي تتطلب دخول المستشفى أو تؤدي إلى الوفاة.

وفي شهر يونيو، قالت مودرنا، إنها اختارت جرعة 100 ميكروجرام، لتقليل التفاعلات الضارة، بهذه الجرعة، موضحة أنها تسير على الطريق الصحيح لتقديم حوالي 500 مليون جرعة سنويًا، وربما ما يصل إلى مليار جرعة سنويًا، بدءًا من عام 2021، من موقع التصنيع الداخلي الأمريكي للشركة، والتعاون الاستراتيجي مع شركة الأدوية السويسرية Lonza

وقال الدكتور ويليام شافنر، خبير اللقاحات في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، الذي لم يشارك في الدراسة: "إنها خطوة أولى جيدة، موضحا أنه لا يوجد ما يمنع من المضي قدما في تجارب المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة.

وفي أبريل، وسعت شركة مودرنا تجربة المرحلة الأولى من لقاحها للحماية من فيروس كورونا، لتشمل البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، والذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، بهدف تسجيل 120 متطوعًا.

وأكدت الشركة، إنها ستتبع متطوعي الدراسة لمدة عام، للبحث عن الآثار الجانبية، والتحقق من مدة استمرار المناعة، حيث بدأت الشركة تجربتها في المرحلة الثانية في مايو، وتتوقع أن تبدأ تجربة المرحلة الثالثة في 27 يوليو.

تهدف تجارب المرحلة الأولى، إلى التأكد من أن العلاج آمن، وتساعد في تحديد جرعة فعالة، تختبر تجارب المرحلة الثانية العلاج في مجموعة أكبر وتحصل على قراءة مبكرة حول الفعالية، تجرى تجارب المرحلة الثالثة في مجموعة كبيرة من الأفراد لتأكيد الفعالية وتحديد الآثار الجانبية النادرة، ستجري تجربة المرحلة الثالثة من مودرنا في 30 ألف متطوع.