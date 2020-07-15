شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يتحول مرض السكرى من النوع 2 إلى النوع الأول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكري من النوع 1 هو مرض مناعي ذاتي يحدث عندما يتم تدمير خلايا الجزيرة المنتجة للأنسولين في البنكرياس تمامًا، لذلك لا يستطيع الجسم إنتاج أي أنسولين، أما في مرض السكري من النوع 2 ، فلا تزال خلايا انتاج الانسولين تعمل ومع ذلك ، فإن الجسم مقاوم للأنسولين وبعبارة أخرى ، لم يعد الجسم يستخدم الأنسولين بكفاءة وفقا لتقرير لموقع healthline.

ولكن هل يتحول مرض السكرى من النوع الثانى الى النوع الأول وهو ما سيتم الاجابه عليه في التقرير التالى.

س: ما الفئات التي تتأثر بالإصابة بمرض السكرى من النوع الأول؟

ج: داء السكري من النوع 1 أقل شيوعًا بكثير من النوع 2، وكان يُطلق عليه اسم داء السكري للأحداث لأنه يتم تشخيص الحالة عادةً في مرحلة الطفولة المبكرة، فيما يتم تشخيص مرض السكري من النوع 2 بشكل أكثر شيوعًا لدى البالغين ، وتظهر الإصابات بشكل أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

س: هل يمكن أن يتحول مرض السكري من النوع 2 إلى النوع 1؟

ج: لا يمكن أن يتحول داء السكري من النوع 2 إلى داء السكري من النوع 1 ، لأن الحالتين لهما أسباب مختلفة.

س: هل يمكن أن يشخص المريض خطأ خطأ في تشخيص مرض السكري من النوع 2؟

ج: من الممكن أن يساء تشخيص شخص مصاب بداء السكري من النوع 2، قد يكون لديهم العديد من أعراض مرض السكري من النوع 2 ، ولكن في الواقع لديهم حالة أخرى قد تكون أكثر ارتباطًا بمرض السكري من النوع الأول تُسمى هذه الحالة مرض السكري المناعي الكامن لدى البالغين (LADA).

يقدر الباحثون أن ما بين 4 و 14 % من الأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض السكري من النوع 2 قد يكونون مصابين بالفعل بـ LADA لا يزال العديد من الأطباء غير مألوفين للحالة وسيفترضون أن الشخص مصاب بداء السكري من النوع 2 بسبب عمره وأعراضه.

Advertisements

س: ما هي اعراض الاصابه بمرض السكرى المناعى الكامن؟

ج: يتطور مرضى السكرى المناعى الكامن وداء السكري من النوع 2 لدى البالغين، والأعراض الأولية مثل العطش المفرط ، عدم وضوح الرؤية ، وارتفاع نسبة السكر في الدم تحاكي أعراض مرض السكري من النوع 2، ولا يجري الأطباء عادةً اختبارات مرض السكرى المناعى الكامن عند تشخيص مرض السكري، والنظام الغذائي وممارسة الرياضة والأدوية التي تستخدم عادة لعلاج مرض السكري من النوع 2 تعمل بشكل جيد في الأشخاص الذين يعانون من LADA في البداية

س: ما هي أسباب الاصابه بمرض السكرى المناعى الكامن؟

ج: لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين حول كيفية تحديد مرض السكرى المناعى بالضبط وأسباب تطويره، السبب الدقيق له غير معروف ، لكن الباحثين حددوا جينات معينة قد تلعب دورًا.

يمكن الاشتباه في الاصابه بهذه الحاله فقط بعد أن يدرك الطبيب أن المريض لا يستجيب جيدًا لأدوية السكري من النوع 2 عن طريق الفم والنظام الغذائي وممارسة الرياضة.

س: ما هو مرض السكر المناعي الكامن عند البالغين (LADA)؟

ج: يعتبر العديد من الأطباء أن LADA هو شكل البالغين من داء السكري من النوع 1 لأنه حالة من أمراض المناعة الذاتية، كما هو الحال في مرض السكري من النوع 1 ، يتم تدمير خلايا الجزيرة في البنكرياس للأشخاص الذين يعانون من هذه الحاله ذلك ، تحدث هذه العملية بشكل أبطأ بكثير بمجرد أن يبدأ ، قد يستغرق البنكرياس عدة أشهر حتى عدة سنوات حتى يتوقف عن القدرة على صنع الأنسولين.

ينظر خبراء آخرون إلى LADA في مكان ما بين النوع 1 والنوع 2 وحتى يسمونه مرض السكري "النوع 1.5". يعتقد هؤلاء الباحثون أن مرض السكري يمكن أن يحدث على طول الطيف.

س: ما هي الاختلافات بين داء السكري من النوع 2 و النوع المناعى الكامن ؟

على عكس الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 الذين قد لا يحتاجون أبدًا إلى الأنسولين والذين يمكنهم عكس مرض السكري لديهم بتغيير نمط الحياة وفقدان الوزن ، لا يمكن للأشخاص المصابين بـ LADA عكس حالتهم.