شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حقائق لا تعرفها عن مرض السل منذ بداية ظهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مرض السل من الأمراض التى أدت لوفاة الكثيرين حول العالم، وهو عبارة عن عدوى ناتجة عن بكتيريا تسمى المتفطرة السلية ، والتي تصيب عادةً الرئتين، ويمكن أن يصيب أجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك الكلى والعمود الفقري والدماغ، وحسب ما ذكره موقع cnn فإن هناك حقائق لا تعرفها عن مرض السل وهى:

حقائق عن مرض السل

1:ينتشر السل في الهواء عندما يسعل أو يعطس ويتكلم أو يغني الشخص المصاب يمكن أن تبقى الجراثيم في الهواء لساعات.

2:لا تنتشر جراثيم السل عن طريق مشاركة الطعام ، والمصافحة ، ولمس مقاعد المرحاض.

3:في عام 2018 ، أصيب حوالي 10 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم بمرض السل ، وتوفي 1.5 مليون شخص (بما في ذلك حوالي 250.000 شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية).

4:ما يقرب من ملياري شخص ، ثلث سكان العالم ، مصابون بالسل الكامن.

5:في عام 2019 ، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 8،920 حالة جديدة من حالات السل في الولايات المتحدة ، وهو أقل عدد تم تسجيله في الولايات المتحدة، ومع ذلك ، يحذر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها من أن نموذجًا حديثًا توقع أن هدف القضاء على السل في الولايات المتحدة لن يتحقق خلال القرن الحادي والعشرين دون زيادة الاستثمار في الكشف عن عدوى السل الكامنة وعلاجها.

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6:يعيش ما يصل إلى 13 مليون شخص في الولايات المتحدة مع مرض السل الكامن.

7:يحدث السل المقاوم للأدوية المتعددة (MDR-TB) عندما تكون البكتيريا مقاومة للإيزونيازيد والريفامبين ، وهما من المضادات الحيوية من الخط الأول تستخدم لعلاج السل.

8:السل المقاوم للأدوية على نطاق واسع (XDR-TB) هو شكل من أشكال السل المقاوم للأدوية المتعددة المقاوم للأيزونيازيد والريفامبين ، بالإضافة إلى الفلوروكينولونات وعقاقير الخط الثاني القابلة للحقن.

9: - يعد السل أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء العالم.

10: عام 1921 - وبعد سنوات من التجارب التي شملت اختبارات على الحيوانات ، نجح عالما البكتريا الفرنسيان ألبرت كالميت وكاميل غيرين في إدارة لقاح يُدعى Bacille Calmette-Guerin (BCG) في رضيع توفت أمه بسبب السل.