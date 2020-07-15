إليكِ أبرز طريقة لعمل كعكة التشيز كيك بالتوت فى المنزل

المقادير

- مقادير الطبقة الأولى :

بسكويت دايجستف : كوب (مفتت)

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مذوبة)

سكر : 2 ملعقة كبيرة

- مقادير الطبقة الثانية :

جبنة فيلادلفيا : 3 علب

سكر : كوب

دقيق : 2 ملعقة كبيرة

البيض : 4 حبات

القشطة : كوب (حامضة)

الفانيليا : ملعقة كبيرة

- مقادير الطبقة الثالثة :

التوت : كوب ونصف (طّازج)

سكر : ربع كوب

عصير الليمون : ملعقة كبيرة

ماء بارد : ملعقة كبيرة

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نشاء الذرة : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في البداية يتم تحضير مكونات الطبقة الثالثة، حيث يوضع قدر صغير على نار متوسّطة ويُضاف إليه كل من التوت الطّازج والسكر وعصير الليمون، ويُطهى لمدّة خمس دقائق إلى حين أن يُصبح التوت طريًّا وممزوجًا مع باقي المكونات.

في قدر صغير يتم مزج نشا الذرة والماء إلى حين تكوين عجينة طرية وناعمة.

تُضاف هذه العجينة إلى القدر فوق التوت والمكونات الأخرى ويُترك المزيج يغلي على نار هادئة لمدة دقيقتين حتّى يُصبح المزيج سميكًا بعدها يُرفع عن النّار ويُترك ليبرد.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ويتم مزج البسكويت مع السكر والزبدة ويتم رصّهم في قالب التشيز كيك المدهون بالزّبدة.

تُخبز هذه الطبقة لمدة 10 دقائق، وتوضع جانبًا لتبرد لوضع الطبقة الثانية عليها.

يُسخّن الفرن لمرة أخرى على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في قدر متوسط الحجم يتم خلط كمية السُّكّر مع الجبنة الكريمية إلى حين أن يصبح الخليط متجانسًا ثُمّ يُضاف على المزيج القشطة الحامضة والفانيلا والدقيق.

بعد ذلك يتم إضافة البيض بالتدريج وخفقه على درجة متوسطة إلى حين امتزاجه مع الخليط.

يُسكب الخليط فوق الطبقة الأولى المخبوزة والباردة، ويتم إضافة ثلاثة ملاعق من خليط التوت المُعَد مُسبقًا فوق الطبقة الثانية، ويتم مزجه بخطوط عشوائية خفيفة بعود خشب رفيع؛ ليظهر لون التوت الأزرق مع الطبقة البيضاء بطريقة مزج عشوائية رائعة.

تُخبز في الفرن لمدة 45 إلى 50 دقيقة، وتُترك لتبرد في درجة حرارة الغرفة.

يتم وضع التشيز كيك في الثلاجة لمدة 24 ساعة.

عند التقديم يتم وضع خليط التوت على سطح الكعكة ويدهن جيّدًا ويتم تقديمها وهي باردة.

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