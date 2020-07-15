تعرّفي على أسهل طريقة لعمل أرز برياني بالدجاج والخضار فى المنزل

المقادير

- مكوّنات سلق الدجاج :

القرنفل : 10 حبات (صحيح)

هيل : 10 حبات (صحيح)

البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع إلى أرباع)

الدجاج : 1 كيلو

بقدونس : 10 عروق

ورق غار : 2 ورقة

الكركم : ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة كبيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- مكوّنات سلق الأرز :

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

ماء الورد : ملعقة كبيرة

أرز بسمتي : 3 اكواب

- مكوّنات خليط الخضراوات :

البازيلاء : 2 كوب

زيت الذرة : ربع كوب

بهار مشكل : ملعقة كبيرة

Advertisements

الزنجبيل : ملعقة كبيرة (مطحون)

الجزر : 2 حبة (كبير الحجم / مقطع مكعبات)

البطاطس : 2 حبة (مقطعة مكعبات صغيرة)

البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع شرائح)

الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- مكسرات : حسب الرغبة (مقلية / للتقديم)

طريقة التحضير

لسلق الدجاج: نضع كلٍ من الدجاج وورق الغارو البصل والكركم والملح والفلفل والهيل والقرنفل والبقدونس في قدر عميق ويغمر الدجاج في الماء ويترك على النار لمدّة 40 دقيقة إلى أن ينضج تماماً.

لسلق الأرز: يغسل الأرز عدة مرات ثمّ ينقع في الماء لمدّة 30 دقيقة.

يصفى الدجاج من المرق ويوضع في قدر عميق ثمّ يوضع على نار متوسطة لتغلي المرقة ثمّ يصفى الأرز ويضاف على المرقة، ويترك الأرز ليغلي لمدّة دقائق فقط إلى أن تتفتح الحبات، ثمّ يصفى الأرز ويوضع جانباً.

لتحضير خليط الخضراوات: يوضع الزيت في قدر كبير على نار متوسطة ثمّ يتم إضافة كلٍ من: البصل والزنجبيل والثوم وتقلب المكوّنات إلى أن يصبح البصل لين.

يتم إضافة كلٍ من البهار والجزر والبازيلا والبطاطس وتقلب المكوّنات لعدة دقائق إلى أن تصبح الخضراوات لينة.

يتم وضع قطع الدجاج على الخضراوات وتوزيع الأرز، ثمّ توزيع مقدار ربع كوب من المرقة على الأرز وتوزيع ماء الورد والزيت.

يغطى القدر ويترك على درجة حرارة منخفضة لمدّة 30 دقيقة إلى أن يتسكر الأرز.

يسكب البرياني وتوزع المكسرات المقلية ثمّ يقدم مباشرة.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بولينيز بالدجاج

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالطماطم