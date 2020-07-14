امرأة كينية اكتشفت خيانة زوجها وتقوم ببيعه لعشيقته مقابل 17 دولارًا

أثارت زوجة كينية ضجة كبيرة مؤخراً بعدما قامت ببيع زوجها لعشيقته، فعلي غير العادة بعدما تكتشف زوجة خيانة الزوج تقوم بقتله أو طلب الانفصال إلا أن ادنا موكوانا التي اكتشفت خيانة الزوج مع عشيقته في منزلها بحسب موقع Oddity Central كان لها رأى آخر وطلبت أغرب طلب من عشيقته أن تشتريه منها مقابل 17 دولار وتأخذه للأبد، وذلك خلال مفاوضات تمت بين الزوجة والعشيقة وتكللت بالنجاح بالفعل.

وهو ما حصل بالفعل حيث صرحت موكوانا للموقع: "أخبرت المرأة التي يخونني زوجي معها أن ترسل لي ألفي شيلينغ كيني أي 20 دولار، لكنها أرسلت 1700 ألفي شيلينغ أي 17 دولار، وأنا استخدمت كل هذه الأموال في شراء ملابس جديدة لأطفالي".

وعند سؤالها عما إذا كانت توجد أي فرصة لاسترداد زوجها مجددا، نفت موكوانا احتمالية حدوث هذا، مؤكدة أنها لا تريد بدء عام جديد مع شخص يزعجها.

تصرف الزوجة الكينية وما ان تم الإعلان عنه حتي تصدر الصحف والمواقع ممن سلطوا الضوء على غرابة هذا الحدث، خاصة مع رد فعل الزوجة التي أقدمت على الأمر بأعصاب باردة للغاية، حيث نالت إعجاب قطاع كبير من رواد السوشيال ميديا ممن أثنوا على تصرفها.

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مؤكدين أنها بذلك ضربت مثل فى كيفية التعاون مع الزوج الخائن فلم تعرض نفسها للخطر بأى تصرف أو تبكي عليه بسبب خيانته لها، وإنما قامت برد الفعل المناسب الذى يستحقه من وجهة نظر كثيرين.

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