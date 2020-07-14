باحثون يطوّرون "حاسبة" للتنبؤ بوفيات "كورونا" بناء على التدابير السريرية

طوّر الباحثون حاسبة للتنبؤ بخطر الوفاة لفيروس كورونا COVID-19، فمنذ أكثر من ستة أشهر ، وتسبب الفيروس في أكثر من 12.8 مليون حالة إصابة وأكثر من 568000 حالة وفاة.

تصف الدراسة الجديدة التى نشرت في يوليو الجارى على خادم ما قبل الطباعة medRxiv *، استخدام التعلم الآلي لتوفير فهم أفضل لعوامل الخطر في المجموعات الكبيرة والمختلطة من مرضى كورونا، بحيث يمكن أن يساعد استخدام الخوارزميات في التقييم الموضوعي لهذه العوامل ، تحديد الفئات الأكثر عرضة للوفاة.

تقدم الدراسة الحالية أداة COVID-19 لمعدلات الوفيات (CMR) ، وهي نموذج جديد للتعلم الآلي يهدف إلى التنبؤ بمعدل الوفيات في المرضى في المستشفيات الذين يعانون من COVID-19، وهذا من شأنه أن يساعد في تقديم الرعاية للمرضى في نظام حيث الموارد المحدودة من خلال تمكين تسجيل المخاطر، بناء على البيانات المأخوذة من العديد من المراكز في الولايات المتحدة وأوروبا، وتتضمن التركيبة السكانية والنتائج المعملية والأمراض القائمة.

استخدم الباحثون خوارزمية XGBoost ، وهي طريقة تعليمية لمجموعة آلة يمكن استخدامها للتنبؤ بالاحتمالية، حيث تؤدي قدرة XGBoost على التقاط عوامل الخطر غير الخطية إلى أداء تنبئي قوي.

ووجد الباحثون أيضًا أن عوامل الخطر المقبولة بشكل عام مثل العمر وضعف أكسجة الرئة ارتبطت بالفعل بمخاطر عالية.

نظرت الدراسة أولاً في مجموعة دولية تم قبولها عبر 3 مستشفيات في إسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، ثم تم اختبار الفوج للتحقق من صلاحيته على المرضى في المستشفى في مجموعة من 6 مستشفيات مقرها في اليونان إسبانيا والولايات المتحدة، وسيضمن ذلك تنوع ملفات تعريف المرضى ومعدلات الوفيات على نطاق واسع.

في هذه الدراسة كان العدد النهائي أكثر من 3000 مريض ، مع نسبة وفاة ملحوظة بلغت حوالي 27 ٪. يميل الضحايا إلى أن يكونوا أكبر سناً ، في 80 مقابل 64 للناجين ، و 67 ٪ من الرجال ، على الرغم من أنهم يشكلون 58 ٪ من المرضى، وكانت أمراض مثل عدم انتظام ضربات القلب ، وأمراض الكلى المزمنة ، ومرض السكري هي أكثر شيوعا في غير الناجين.

حددت الدراسة أهم عوامل الخطر للوفيات مثل ارتفاع نسبة اليوريا في الدم> 20 مجم / ديسيلتر ، وبروتين سي التفاعلي (CRP) أعلى من 160 مجم / لتر ، وتشبع الأكسجين أقل من 93٪ ، خاصة مع زيادة العمر.

كما تزيد مستويات الكرياتينين في الدم فوق 1.2 مجم / ديسيلتر من خطر الوفاة، وتعد مستويات الجلوكوز في الدم التي تزيد عن 180 ملجم / ديسيلتر عامل خطر ، خاصة في المرضى الأكبر سنًا ، بالإضافة إلى الأسبارتات أمينارتاز (AST) أكثر من 65 وحدة / لتر.

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أيضا يؤثر عدد الصفائح الدموية على الخطر بشكل مختلف في الفئات العمرية المختلفة. يزيد عدد الصفائح الدموية أقل من 50 × 103 / ميكرولتر من الخطر ، ولكن أقل من ذلك بين 50 و 180 × 103 / ميكرولتر.

الآثار والاستنتاجات

تسمح حاسبة CMR المعروضة هنا بالتنبؤ بالوفيات بناءً على السمات والتدابير السريرية المبكرة، وهذا يسمح بالفصل الفعال للمرضى من أجل الاستخدام الأمثل للموارد النادرة، و هذا مفيد بشكل خاص عندما يكون المركز غير مجهز بشكل جيد للاختبار التشخيصي.

ووجدت الدراسة أن العمر هو العامل الرئيسي في تحديد خطر الوفاة ، بينما تشمل العوامل الأخرى انخفاض تشبع الأكسجين، وضيق التنفس وفشل الجهاز التنفسي.

وتشمل عوامل نتائج الاختبارات المعملية اليوريا في الدم ، والكرياتينين ، والجلوكوز ، و AST ، وعدد الصفائح الدموية. يمكن أن تكون هذه مؤشرات حيوية أيضًا ، وتساعد على التقاط الالتهاب الرئوي الحاد المكتسب من المجتمع.

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