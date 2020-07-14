مجموعة أعراض لـ ارتجاع المريء أبرزها رائحة الفم الكريهة

كشف موقع هيلث لاين عن أعراض ارتجاع المريء التى يشعر بها الكثير دون اكتشاف السبب.

ووفقا لما نشره الموقع ، أن الارتجاع المعدي المريئي هو ارتجاع محتويات معدتك إلى المريء . يمكن أن يتسبب ذلك في إحساس مؤلم وحرقان يسمى حرقة المعدة في منتصف صدرك. قد يحدث الألم عند البلع أو بعد وقت قصير من تناول الطعام.

أعراض ارتجاع المريء

يمكن أن تشمل أعراض الارتجاع المعدي المريئي الأخرى ما يلي:

الغثيان أو القيء

مشكلة في البلع ( عسر البلع )

ارتجاع

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الشعور وكأن شيئًا ما عالق في حلقك

رائحة الفم الكريهة

يمكن أن يحدث الارتجاع المعدي المريئي عندما تضعف العضلة الشبيهة بالحلقة التي تربط المريء بمعدتك (العضلة العاصرة). يسمح ذلك بتدفق حمض المعدة أو الطعام من معدتك إلى المريء. و فتق الحجاب الحاجز يمكن أيضا أن يسبب ارتجاع المريء، لذلك عليك التوجه إلى طبيب الجهاز الهضمي لتحديد المشكلة وعلاجها.

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