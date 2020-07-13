تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الستيك مع البطاطس المشوية

المقادير

- لحم البقر : 2 شريحة (بزنة 500 غرام)

- ملح : حسب الرغبة

- البهار الأسود : حسب الرغبة

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

- البطاطس : 2 حبة (مشوية)

- الفطر : 4 حبات (البرّي)

- التوت البري : 10 حبات

- البروكولي : 2 حبة

- البقدونس : رشّة (المفروم، للتزيين)

الطريقة:

1. ملّحي شريحتي لحم البقر، وبهريهما، فاشويهما بملعقتين من زيت الزيتون إلى حين النضوج، أي لمدّة 7 دقائق تقريباً.

2. غلّفي حبتي البطاطس بورق "الألومينيوم"، واشويهما في الفرن، حتى تنضجا.

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3. قطّعي الفطر البرّي، واقليه في مقلاة تحتوي على الكمّ المتبقي من زيت الزيتون، فأضيفي التوت البرّي والبروكولي المقطّع إلى المقلاة، واخلطي هذه المكونات جيداً، وانثري الملح والبهار الأسود.

4. للتقديم: في طبق التقديم، ضعي شريحتي لحم البقر المشويتين، وإلى جانبهما البطاطس المشوية، والخضر المقلية. قدّمي هذا الطبق ساخناً، ومزيناً بالبقدونس المفروم.

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