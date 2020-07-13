9 أسباب للإصابة بالسعال وطرق علاجه بالأعشاب والأطعمة

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أسباب الإصابة بالسعال المزمن وكيفية علاجه بالأعشاب والأطعمة. أسباب السعال المزمن: 1- الإفرازات الزائدة في البلعوم الأنفيّ 2- الربو (Asthma) يكون السعال مصحوبا بصفير وضيق في التنفس. 3- داء الجَزْر المَعِديّ - المريئيّ: هو حالة طبية شائعة جدا تتمثل في رجوع أحماض المعدة إلى الأعلى باتجاه الأنبوب الذي يصل بين المعدة وبين تجويف الفم (المريء). 4- عدوى الجهاز التنفسي 5- بعض أدوية لمعالجة ضغط الدم 6- التهاب القصبات الهوائية المُزمن 7- تـَوَسُّع القصبات الهوائية 8- سرطان الرئة (Lung Cancer) إذا ظهر السعال لدى شخص من المدخنين، الحاليين أو السابقين، وكان مصحوبا ببلغم دمويّ، فينبغي مراجعة الطبيب. 9- التدخين العلاج الطبيعي لـ السعال: 1: عدم التعرض للهواء البارد. 2:الاهتمام بتناول الوجبات الغذائية المتنوعة والغنية بالعناصر والفيتامينات 3: ممارسة الرياضة المناسبة 4:الاكثار من الفواكه الغنية بفيتامين C 5: تهوية المنزل باستمرار 7:تدفئة الجسم Advertisements 8: الاكثار من المياه والمشروبات الدافئة 9: تجنب التدخين 10: تجنب الروائح النفاذة مثل "العطور وعوادم السيارات" أعشاب وأطعمة لعلاج السعال: 1:العسل 2: العرقسوس تناوله مغليا مرتين باليوم 3: استخدام المياه المالحة فى الغرغرة 4:الزعتر خلط ملعقتين صغيرتين من الزعتر المطحون مع كأس من الماء الساخن وتغطيتها لمدة 10 دقائق. 5: الفلفل الاسود خلطه مع العسل والمياه الدافئة وتناوله كل يوم 6: حبة البركة 7: الزنجبيل وضع ثلاث معالق من الزنجبيل على النعناع وكوب من الماء الدافئ والعسل الابيض وتناوله ثلاث مرات فى اليوم 8: اليانسون 9: الثوم 10: عصير الليمون والعسل ، وذلك عن طريق خلط معلقه كبيرة من العسل ومعلقه ليمون ونصف كوب مياه دافئة وتناول المشروب يوميا 11: عصير الجزر 12: الكتان والعسل والليمون: غلي ملعقتين إلى ثلاثة من حبوب الكتان في كأس من الماء واضافة ثلاثة ملاعق من العسل وعصير الليمون الطازج. 13: الحليب: خلط بعضًا من العسل مع الحليب قبل تناوله. قد يهمك ايضا: دراسة تؤكد أن لُعاب القطط يسبب السعال والعطس دراسة تؤكد أن فيروس كورونا يخترق الكمامة أثناء السعال

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